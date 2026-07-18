Economia

Doce negócio
Notícia

Cursos de confeitaria oferecem na Serra a oportunidade de empreender e se aperfeiçoar em setor carente de profissionais

Área da gastronomia tem sido opção para primeiro emprego e viradas de carreiras; treinamentos profissionalizantes oferecem diferentes tipos de imersão no mundo das sobremesas

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Pedro Zanrosso

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