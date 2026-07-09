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Números em alerta
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Comércio e serviços crescem, mas indústria puxa queda na economia de Caxias do Sul

A retração é na análise em comparação entre maio de 2026 com 2025, e o fechamento ficou em –0,4%. Os dados foram divulgados pela CIC e CDL na manhã desta quinta-feira

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Marcos Cardoso

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