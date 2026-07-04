CIC Caxias completa 125 anos com histórico de lutas por logística e apoio ao empresariado

Entidade conta com sede própria no bairro Porthus Junior / Agencia RBS

A entidade que nasceu para reunir comerciantes de Caxias do Sul e que passou a abrigar também industriários para, entre outras ações, reivindicar soluções de logística, completa 125 anos de criação na próxima quarta-feira, dia 8 de julho.

A história da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), fundada por Ítalo Victor Bersani no ano de 1901, se confunde com a da criação da cidade e acompanha a defesa dos primeiros produtos fabricados pelos imigrantes italianos.

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Autora de quatro livros sobre a entidade, a historiadora Vania Beatriz Merlotti Herédia dividiu por décadas as principais atuações que, no princípio, definiram o destino do município. Da organização da cidade a partir de 1910 e modernização do espaço urbano em 1950, passando pelo enfrentamento da crise econômica em 1990, a CIC sempre esteve presente:

— A primeira fase é muito agrícola, depois se luta por regras de mercado e crédito, o que é bastante inovador para a época. Eram pessoas que tinham interesse de desenvolver o comércio e precisavam criar normas. Em 1941, a associação se torna uma entidade de utilidade pública e, nesse sentido, podemos imaginar que as relações com os governos já estavam afinadas.

Na década de 1950, quando os setores mecânico, metalúrgico e elétrico começaram a se expandir, industriários criaram o Centro da Indústria Fabril, que dividiu as atuações, mas, segundo Vânia, por terem problemas parecidos, voltaram a se unir no ano de 1970. O setor de serviços, no entanto, foi incorporado apenas na década de 1990, na gestão do então presidente, Nestor Perini.

— Eles brigavam, mas no momento certo se uniam porque viam que, separados, não iam conseguir. As diretorias sempre fizeram parte da elite caxiense e tinham bastante poder, porque a produção do município era bastante elevada.

Nesse sentido, Caxias do Sul se destacou na região ao conseguir defender seus interesses e passar a frente em projetos de infraestrutura que previam inicialmente trajetos diferentes, como é o caso da BR-116, que foi viabilizada antes no trecho de Galópolis e só depois passou por Antônio Prado.

Um capítulo importante da história é a construção da Rota do Sol, reivindicação que, segundo a historiadora, percorreu grande parte da trajetória da CIC.

— Nos anos 1930, a Rota do Sol começou a ser discutida e foi finalizada nos anos 2000 com uma briga capitaneada pelos empresários. Então é preciso reconhecer o papel dessas representações que começaram um processo de uma estrada e que mais tarde foi finalizada — detalha.

Jantar vai celebrar a data

A cerimônia de aniversário ocorre na próxima quarta-feira (8), data exata que comemora a fundação da entidade. O evento ocorre às 19h30min, no Restaurante Sica, que fica junto à sede da CIC, no bairro Jardim América.

Na ocasião, também serão homenageados os funcionários que completam aniversário por tempo de serviço na entidade: Maria Elisabeth Ventura Speranza (cinco anos), Mônia Oliveira Giacomet Formolo (25 anos) e Eliane Cristina Barth Carniel (35 anos).

O atual presidente, Ubiratã Rezler, destaca que a celebração presta uma homenagem a todos aqueles que ajudaram a construir a entidade ao longo de sua trajetória: