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CIC Caxias completa 125 anos com histórico de lutas por logística e apoio ao empresariado

Jantar na sede da entidade vai homenagear nomes importantes da história e celebrar legado de ações junto ao poder público 

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Pedro Zanrosso

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