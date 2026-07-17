Caxias do Sul terá feira inédita sobre inovação e eficiência energética para indústria a partir de 2027

O evento tem como objetivo integrar, em um único ambiente de negócios e conhecimento, temas como: mobilidade sustentável, transição energética, eficiência industrial, automação, inteligência artificial e inovação tecnológica. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul receberá a primeira edição da Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética (Enova), entre 7 e 9 de abril de 2027. O evento será no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos (Festa da Uva) e reunirá empresas, especialistas, universidades, startups, instituições e organizações que desenvolvem soluções voltadas à transformação da indústria. O lançamento oficial da iniciativa foi nesta sexta-feira (17).

Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), a Enova surgiu a partir da experiência adquirida com a Electric Move (feira que o sindicato assumiu em 2025). Foi nesse momento que os realizadores viram a necessidade de ampliar o escopo do evento, para acompanhar as transformações da indústria e integrar, em um único ambiente de negócios e conhecimento, temas como: mobilidade sustentável, transição energética, eficiência industrial, automação, inteligência artificial e inovação tecnológica.

Para o presidente do Simecs, Paulo Scopel, a criação da feira representa a evolução de uma iniciativa construída ao longo dos últimos anos e que acompanha o novo momento vivido pela indústria.

— A Enova vai mostrar de uma forma concreta a transformação industrial. Hoje, a sustentabilidade dos negócios passa pela eficiência energética, inovação, baixo carbono e novas tecnologias. A feira nasce para conectar esses temas, promover negócios, incentivar o desenvolvimento tecnológico e reforçar o protagonismo da indústria na construção de soluções para os desafios de hoje e do futuro — destaca.

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Um ambiente para tecnologia, negócios e conhecimento

Além da exposição de produtos e tecnologias, a programação contemplará conteúdo técnico, demonstrações de soluções, networking e oportunidades de negócios, aproximando empresas de toda a cadeia produtiva.

Como será

A estrutura da Enova estará organizada em quatro grandes ambientes temáticos:

HUB ENERGIA: reunirá soluções relacionadas à geração de energia renovável, armazenamento, hidrogênio verde, biogás, mercado de carbono, gestão inteligente da energia e eficiência energética.

reunirá soluções relacionadas à geração de energia renovável, armazenamento, hidrogênio verde, biogás, mercado de carbono, gestão inteligente da energia e eficiência energética. HUB MANUFATURA: apresentará tecnologias relacionadas à automação industrial, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), digitalização da produção, manutenção preditiva e gestão inteligente dos recursos industriais, evidenciando como inovação e eficiência energética caminham juntas para fortalecer a competitividade.

apresentará tecnologias relacionadas à automação industrial, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), digitalização da produção, manutenção preditiva e gestão inteligente dos recursos industriais, evidenciando como inovação e eficiência energética caminham juntas para fortalecer a competitividade. HUB MOBILIDADE: representa a evolução natural da Electric Move e concentrará tecnologias voltadas à eletrificação da mobilidade, infraestrutura de recarga, novos combustíveis, logística inteligente, veículos comerciais, sistemas de gestão de frotas e soluções para transporte e intralogística.

representa a evolução natural da Electric Move e concentrará tecnologias voltadas à eletrificação da mobilidade, infraestrutura de recarga, novos combustíveis, logística inteligente, veículos comerciais, sistemas de gestão de frotas e soluções para transporte e intralogística. HUB INOVAÇÃO: reunirá startups, universidades, parques tecnológicos, centros de pesquisa, investidores, instituições e representantes do poder público. Também será o espaço da Arena Enova, destinada à realização de painéis, debates e apresentações sobre tendências e desafios da indústria.

Os espaços para expositores estarão disponíveis para comercialização a partir do lançamento oficial da feira. A expectativa é apresentar ao público mais de cem expositores.