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Caxias do Sul terá feira inédita sobre inovação e eficiência energética para indústria a partir de 2027

O evento, promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), ocorre de 7 a 9 de abril de 2027, nos pavilhões da Festa da Uva. Lançamento oficial da iniciativa foi nesta sexta-feira (17) 

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