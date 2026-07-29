Caxias do Sul gera mais de 4,5 mil empregos formais no primeiro semestre do ano

Caxias do Sul fechou o primeiro semestre do ano com um saldo positivo de mais de 4,5 mil empregos formais gerados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29).

A alta no semestre foi impulsionada pelo setor de serviços, que gerou 2.681 postos de trabalho com carteira assinada no município. A indústria, considerada o motor da economia caxiense, também teve balanço positivo, com 1.480 vagas.

O único setor negativado no semestre foi a agropecuária, com a perda de 48 vagas. Já a construção e o comércio geraram, respectivamente, 191 e 208 empregos formais.

No período, todos os segmentos juntos contaram com 53.620 admissões e 49.108 desligamentos. Confira abaixo.





Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um avanço na geração de empregos. No primeiro semestre de 2025, 3.595 empregos formais foram criados. É uma diferença de 917 vagas.

No ano passado, serviços (1.549 empregos) e indústria (1.198 empregos) também lideraram a alta. A maior diferença foi no segmento de comércio, que teve 620 empregos nos primeiros seis meses de 2025 — neste ano foram 208.

Setor de serviços é um "alento"

Apenas em junho deste ano, o saldo em Caxias foi de 565 vagas — a partir de 8.298 admissões e 7.733 desligamentos. Também nesse recorte, serviços segue liderando, com a geração de 736 postos de trabalho.

A alta no mês, contudo, se manteve justamente por conta do segmento. A indústria gerou apenas 11 vagas, enquanto o comércio perdeu 67 e a agropecuária 115. A construção civil registrou saldo zerado.

Na comparação, em junho do ano passado, Caxias havia perdido 375 postos de trabalho (um saldo de 8.193 demissões e 7.818 contratações). Serviços (251 empregos) e construção (39 empregos) foram os únicos setores com balanços positivos. Já a indústria tinha perdido 531 vagas.

Com exceção de serviços, o economista e professor Mosár Leandro Ness percebe que os outros setores estagnaram. Para a economia caxiense, o desempenho do segmento que lidera se torna um "alento".

— O serviço, embora relevante, é o setor que mais contrata, mas não é o setor que paga os maiores salários, também não é o setor que irradia um crescimento que transborde para outros segmentos — explica o economista.

O que geralmente traz um sinal de desenvolvimento, como analisa Ness, é o desempenho da indústria. Neste momento, um dos desafios do setor são os tarifaços impostos pelo governo de Donald Trump, nos EUA.

— O importante seria a indústria estar funcionando e ter um saldo dessa magnitude. Isso ajudaria a explicar uma situação que a gente estaria crescendo, se desenvolvendo — acrescentou o economista.