Economia

Caged
Notícia

Caxias do Sul gera mais de 4,5 mil empregos formais no primeiro semestre do ano

Em comparação com o mesmo período do ano passado, maior município da Serra tem crescimento de quase mil postos de trabalho

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS