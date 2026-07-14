Abertas as inscrições para as rodadas de negócios da Mercopar 2026, que ocorre em outubro em Caxias

Ulisses Castro / Agencia RBS

A Mercopar 2026, importante feira latino-americana de inovação industrial, se aproxima, e as inscrições para as rodadas de negócios desta edição estão abertas e podem ser feitas pelo site. O evento ocorre entre 20 e 23 de outubro, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Para a edição de 2026, a estrutura das rodadas será ampliada, com previsão de crescimento de cerca de 10% no número de compradores participantes. Devem ser, aproximadamente, 110 compradores nacionais, 110 regionais e 33 internacionais. O formato mantém critérios de qualificação para garantir adesão entre oferta e demanda, com até 500 empresas nos projetos nacional e regional, 200 no internacional e até 60 participantes por painel automotivo.

Na última edição, em 2025, as rodadas de negócios movimentaram cerca de 5 mil reuniões de negócios ao longo de quatro dias. A Mercopar 2025 reuniu empresas de 16 países e participantes de todos os Estados brasileiros, consolidando a posição como uma das principais plataformas de integração industrial da América Latina.