A parceria entre Caxias do Sul e Gramado que coloca a Serra na rota dos "carros voadores"

Empresa caxiense FlyBis firmou parcerias com a prefeitura de Gramado e com o Grupo Sirena para implantar no município o transporte realizado por eVTOLs, popularmente chamados de carros voadores. FlyBis / Divulgação

A assinatura de um protocolo de intenções com a prefeitura de Gramado e a aliança com o grupo por trás do empreendimento turístico de maior vulto no município da Região das Hortênsias marcam um avanço nos planos da empresa caxiense que pretende trazer à Serra gaúcha uma das primeiras operações comerciais de eVTOLs, popularmente chamados de “carros voadores”, no Brasil. A previsão de início das operações é para 2028.

Tendo à frente os sócios Gustavo Zanettini, Carlos Bertotto, André Tessari, Felipe de Lavra Pinto Moraes, a FlyBis ganhou projeção nacional após firmar parceria com a Eve Air Mobility, empresa credenciada pela Embraer para desenvolver, no Brasil, aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical. O acordo prevê a aquisição de até 40 aeronaves pela empresa caxiense para operar em corredores turísticos no Brasil e na América do Sul.

Imagem mostra a parte interna de um eVTOL, aeronave elétrica capaz de decolar e pousar na vertical. Um dos modelos desenvolvidos por empresa contratada pela Embraer permite o transprote de até quatro passageiros. FlyBis / Divulgação

Os eVTOLs (abreviação de electric Vertical Take-Off and Landing) são aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais, e projetadas para transportar passageiros em trajetos de curta distância. As aeronaves previstas para a operação na Serra terão autonomia de aproximadamente 100 quilômetros e capacidade para transportar até quatro passageiros, visando oferecer uma alternativa mais rápida para deslocamentos entre cidades e aeroportos, utilizando estruturas específicas conhecidas como vertiportos.

Também em conjunto com a FlyBis, anunciada durante a edição mais recente do Gramado Summit, um dos primeiros locais a receber um vertiporto deve ser o Complexo Sirena Gramado, que tem previsão de lançamento em 2027 em uma área de 205 hectares. Um dos diretores, Jaime Sirena, destaca a importância deste movimento para o empreendimento:

— A mobilidade aérea avançada deixará de ser uma tecnologia restrita aos grandes centros urbanos. Destinos turísticos com forte vocação para inovação, como a Serra gaúcha, têm potencial para estar entre os primeiros beneficiados por essa transformação.

Protocolo de intenções entre a FlyBis e a prefeitura de Gramado também prevê a construção de um vertiporto público, que não estaria restrito a um empreendimento turístico específico. FlyBis / Divulgação

CEO da FlyBIS e piloto com 25 anos de experiência em transporte aéreo e aviação executiva, Gustavo Zanettini celebra o avanço da parceria com o poder público e com a iniciativa privada, enfatizando a capacidade que esses esforços representam para as partes envolvidas.

— O turismo premium demanda excelência em todos os pontos de contato, especialmente na mobilidade. Ao integrar a mobilidade aérea avançada ao Sirena Gramado, implementamos uma proposta que amplia a competitividade regional e gera benefícios econômicos para os municípios envolvidos e para o Estado. Esta parceria viabiliza a criação de um modelo escalável, atrativo para investidores e plenamente alinhado às exigências regulatórias e à nova economia da mobilidade sustentável — aponta Zanettini.

Secretário de Inovação de Gramado, André Castilhos (E), vice-prefeito Luiz Barbacovi, e os diretores da FlyBis, Felipe Pinto Moraes e Carlos Bertotto, durante ato de assinatura de protocolo de intenções, em maio. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Para o secretário de Inovação de Gramado, André Castilhos, a assinatura do protocolo de intenções, que também prevê a possibilidade de construção de um vertiporto público, que não estaria restrito a um empreendimento específico, coloca o município em uma posição de vanguarda: