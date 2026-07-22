Economia

Mobilidade aérea  avançada
Notícia

A parceria entre Caxias do Sul e Gramado que coloca a Serra na rota dos "carros voadores"

Operação de eVTOLs na cidade das Hortênsias por empresa caxiense prevê início em 2028, com complexo turístico de luxo podendo ser primeiro lugar na região a receber um "vertiporto", o aeroporto para decolagens e pousos verticais 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS