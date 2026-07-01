1º Festival do Fondue de Gramado define restaurantes

Abrasel Gramado / Divulgação

Estão definidos os restaurantes que vão participar do 1º Festival do Fondue de Gramado. O prato será celebrado por 18 estabelecimentos especializados de 24 de julho a 2 de agosto, em formato de roteiro gastronômico.

Participam desta primeira edição os restaurantes:

Le Belle Canto, Chalezinho Gramado, Chaterine Restaurant, Restaurante MLBK;

Di Pietro Restaurante, Gatzz Fondue Show, Edelweiss Restaurant, Olivas Gastrobar;

Maison de La Fondue, Joaquina Fondue, Cadre Fondue, Restaurante Colosseo;

Le Chalet de La Fondue, Versoi Fondue & Restaurant, Restaurante Belle Vitrine;

Belle Chalé, Prawer Chocolates e Fondue Temático Chocoland.

Ao longo da programação, os clientes poderão percorrer os estabelecimentos, provando as diferentes receitas e interpretações do prato.

— O fondue faz parte da identidade de Gramado. Ele representa o encontro entre boa gastronomia, clima acolhedor e momentos especiais vividos em família, entre amigos ou a dois — destaca o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick.