1º Festival do Fondue de Gramado define restaurantes

Estão definidos os restaurantes que vão participar do 1º Festival do Fondue de Gramado. O prato será celebrado por 18 estabelecimentos especializados de 24 de julho a 2 de agosto, em formato de roteiro gastronômico.
Participam desta primeira edição os restaurantes:
- Le Belle Canto, Chalezinho Gramado, Chaterine Restaurant, Restaurante MLBK;
- Di Pietro Restaurante, Gatzz Fondue Show, Edelweiss Restaurant, Olivas Gastrobar;
- Maison de La Fondue, Joaquina Fondue, Cadre Fondue, Restaurante Colosseo;
- Le Chalet de La Fondue, Versoi Fondue & Restaurant, Restaurante Belle Vitrine;
- Belle Chalé, Prawer Chocolates e Fondue Temático Chocoland.
Ao longo da programação, os clientes poderão percorrer os estabelecimentos, provando as diferentes receitas e interpretações do prato.
— O fondue faz parte da identidade de Gramado. Ele representa o encontro entre boa gastronomia, clima acolhedor e momentos especiais vividos em família, entre amigos ou a dois — destaca o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick.
Mais informações pelo site festivaldofonduegramado.com.br.