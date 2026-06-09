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Turista muda hábito e decide viajar para a Serra de última hora, aponta sindicato

Decisão de viagem nos dias próximos da data cresce e desafia planejamento de hotéis e serviços da Região das Hortênsias, e Uva e Vinho

Ana Júlia Griguol

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Maria Fernanda Chaves

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