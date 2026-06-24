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Tradição junina se consolida no calendário e garante boas vendas para o comércio de Caxias

Em lojas especializadas, gasto varia entre R$ 20, com chapéus, e pode chegar a R$ 200, com a fantasia completa; nos supermercados, a maior procura é por doces com amendoim

Pedro Zanrosso

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