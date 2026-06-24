Tradição junina se consolida no calendário e garante boas vendas para o comércio de Caxias

Nas vitrines do comércio são as bandeirinhas coloridas que indicam a época de São João, enquanto nos supermercados os corredores ganham ações especiais com a oferta de comidas típicas desta época.
Promovidas principalmente por escolas e originalmente brasileiras, as festas juninas ganham espaço em Caxias do Sul e movimentam o comércio de lojas especializadas que aproveitam o período cada vez maior das celebrações para aumentar as vendas.
Especializada em doces e artigos de decoração, a Chocolate e Cia calcula um incremento de 15% a 20% no período que se inicia em junho e, segundo o proprietário Elenir Bonetto, pode render boas vendas até a segunda quinzena de julho, a depender do calendário das festas:
— São várias datas ao longo do ano, mas essa é uma que chega agora com uma expectativa maior. Anos atrás não tinha um volume muito grande de vendas e hoje vem crescendo ano a ano a ponto de se estabelecer no calendário. Tem festa julina também, então ela não fica específica em um dia, dura dois meses até.
O Dia de São João é celebrado oficialmente nesta quarta-feira (24), mas algumas escolas das redes municipal e estadual, atentas à previsão do clima, anteciparam as comemorações para o início do mês. O movimento, portanto, também foi adiantado no comércio. Na Distake, loja da rua Dr. Montaury, no centro de Caxias, a percepção da vendedora Tamara Flores é de que a procura pelos artigos juninos alcançou, na última semana do mês, a metade das vendas.
— De 2024 para cá aumentaram muito as vendas. Quem mais gasta são as mães de meninas, que precisam de até R$ 200 para comprar vestido e acessórios para o cabelo. Para vestir um menino é um pouco mais barato, não gasta mais de R$ 150. Acredito que a maioria das festas foi nos finais de semana dos dias 13 e 20. Para a gente, o São João vale quase mais a pena que o Natal — conta.
Na casa da aposentada Carmen Pellenz, no entanto, o São João é uma tradição e acontece sempre na data em que se celebra o santo:
— Nunca deixo passar, fazemos um rancho de pipoca e pinhão, reunimos umas 20 pessoas entre familiares e amigos e enchemos a casa para confraternizar.
No Lojão Preço Único, da Rua Pinheiro Machado, os itens que não passam de R$ 30 atraem a clientela que desde o início do mês garante chapéus de palha, retalhos de tecido autocolantes e gravatas infantis de EVA. O tíquete médio então é menor, mas é o volume de vendas que chama atenção da vendedora Camile dos Santos:
— Não fica uma hora sem alguém vir buscar algo relacionado às festas, mas não gastam muito, mais com chapéu ou algum acessório.
Para o presidente do Sindigêneros, Volnei Basso, os supermercados também têm papel de incentivar as celebrações, ao prepararem locais especiais com a oferta dos produtos típicos:
— Percebemos que é uma espécie de retomada das festas, essa cultura tinha se perdido um pouco, ficando restrita a escolas e igrejas, mas o movimento nos mercados com a procura por produtos relacionados nos diz que as festas estão estabelecidas. As gôndolas montadas especialmente para esse movimento também ajudam a vender acima da média ainda no final de junho, quando o período, em tese, se encerraria.