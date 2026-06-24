Tradição junina se consolida no calendário e garante boas vendas para o comércio de Caxias

Lojas de rua apostam em festas de junho e julho para aumentar o faturamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nas vitrines do comércio são as bandeirinhas coloridas que indicam a época de São João, enquanto nos supermercados os corredores ganham ações especiais com a oferta de comidas típicas desta época.

Promovidas principalmente por escolas e originalmente brasileiras, as festas juninas ganham espaço em Caxias do Sul e movimentam o comércio de lojas especializadas que aproveitam o período cada vez maior das celebrações para aumentar as vendas.

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Especializada em doces e artigos de decoração, a Chocolate e Cia calcula um incremento de 15% a 20% no período que se inicia em junho e, segundo o proprietário Elenir Bonetto, pode render boas vendas até a segunda quinzena de julho, a depender do calendário das festas:

— São várias datas ao longo do ano, mas essa é uma que chega agora com uma expectativa maior. Anos atrás não tinha um volume muito grande de vendas e hoje vem crescendo ano a ano a ponto de se estabelecer no calendário. Tem festa julina também, então ela não fica específica em um dia, dura dois meses até.

Vendedora Camile dos Santos percebe que as festas juninas movimentam o comércio por um período mais longo do que outras datas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Dia de São João é celebrado oficialmente nesta quarta-feira (24), mas algumas escolas das redes municipal e estadual, atentas à previsão do clima, anteciparam as comemorações para o início do mês. O movimento, portanto, também foi adiantado no comércio. Na Distake, loja da rua Dr. Montaury, no centro de Caxias, a percepção da vendedora Tamara Flores é de que a procura pelos artigos juninos alcançou, na última semana do mês, a metade das vendas.

— De 2024 para cá aumentaram muito as vendas. Quem mais gasta são as mães de meninas, que precisam de até R$ 200 para comprar vestido e acessórios para o cabelo. Para vestir um menino é um pouco mais barato, não gasta mais de R$ 150. Acredito que a maioria das festas foi nos finais de semana dos dias 13 e 20. Para a gente, o São João vale quase mais a pena que o Natal — conta.

Na casa da aposentada Carmen Pellenz, no entanto, o São João é uma tradição e acontece sempre na data em que se celebra o santo:

— Nunca deixo passar, fazemos um rancho de pipoca e pinhão, reunimos umas 20 pessoas entre familiares e amigos e enchemos a casa para confraternizar.

No Lojão Preço Único, da Rua Pinheiro Machado, os itens que não passam de R$ 30 atraem a clientela que desde o início do mês garante chapéus de palha, retalhos de tecido autocolantes e gravatas infantis de EVA. O tíquete médio então é menor, mas é o volume de vendas que chama atenção da vendedora Camile dos Santos:

— Não fica uma hora sem alguém vir buscar algo relacionado às festas, mas não gastam muito, mais com chapéu ou algum acessório.

Para o presidente do Sindigêneros, Volnei Basso, os supermercados também têm papel de incentivar as celebrações, ao prepararem locais especiais com a oferta dos produtos típicos: