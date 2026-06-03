Safra da bergamota pode alcançar até 20 mil toneladas na Serra

O clima frio e ensolarado anuncia: é tempo de bergamota na Serra. A fruta, que é considerada símbolo do inverno no Rio Grande do Sul, está em plena colheita. Para este ano, a previsão é de uma safra cheia, sem quebras ou excessos, na região. Conforme a Emater Regional, a expectativa é que sejam colhidas até 20 mil toneladas, de diferentes variedades, até o mês de outubro.
Na Serra, a fruta está distribuída em 1.260 hectares. A cidade com maior produção é Veranópolis, seguida por Antônio Prado, Cotiporã, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. São cerca de 800 famílias que investem no plantio nos 49 municípios de abrangência do escritório.
Neste momento, são retiradas dos pomares as variedades caí e ponkan. Mais tardia e bastante popular na Serra, a bergamota montenegrina está em desenvolvimento nas bergamoteiras e deve ser colhida nos próximos meses.
— Um dos diferenciais da nossa região é que a fruta é produzida praticamente toda para o consumo in natura, o consumo de mesa — sinaliza tecnólogo em horticultura e enologia e integrante do escritório regional da Emater em Caxias do Sul, Thompsson Didoné.
No maior município da Serra, a fruta cítrica e de cor alaranjada é produzida por 135 famílias em 150 hectares. A tendência é de uma colheita de 2.250 toneladas. A variedade predominante é a montenegrina.
A condição da bergamota que chega até os consumidores é avaliada positivamente até o momento:
— Os frutos apresentam boa qualidade, coloração e doçura. Em alguns locais, estão com o calibre (tamanho) um pouco menor em função da seca ocorrida no verão, mas isso não compromete a qualidade — destaca o engenheiro agrônomo e chefe do escritório municipal da Emater, Mauro Tessari.
Opinião similar tem o agricultor Alexandre Marcelo Basso. Ele e a família mantêm as variedades caí, ponkan e montenegrina na Linha Sebastopol, em Vila Cristina. A produção, que é estimada em até 20 toneladas para este ano, é comercializada integralmente na Ceasa Serra.
— A fruta está com uma qualidade boa. Não teve chuva em excesso e nem em falta. Então, está com o sabor muito agradável — detalha.
Na propriedade, a colheita da bergamota começou há cerca de 60 dias e deve se estender pelos próximos meses, até a retirada da mais tardia, a montenegrina. Além da fruta, a família Basso se dedica a outros cultivos como uva, ameixa, brócolis, couve-flor, repolho verde e alface.
Preço na Ceasa Serra*
- Bergamota Caí: R$ 2,50
- Bergamota Ponkan: R$ 2,29
*Valor por kg, conforme a última cotação do dia 2 de junho.
A produção no Estado
A citricultura gaúcha tem área cultivada superior a 37 mil hectares, segundo dados do governo estadual. No ano passado, as bergamotas estavam presentes em 12,8 mil hectares. A produção foi de 197 mil toneladas.
Atualmente, o RS ocupa a sexta posição nacional na produção de laranjas e a terceira na produção de bergamotas. A safra dos citros foi aberta oficialmente na última sexta-feira (29), no interior de Montenegro.