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Safra da bergamota pode alcançar até 20 mil toneladas na Serra

Expectativa da Emater Regional aponta para uma colheita cheia, sem quebras ou excessos. Cerca de 800 produtores investem na fruta em 49 municípios da região

Alana Fernandes

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