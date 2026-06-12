Programa de negociação de dívidas arrecada R$ 1 milhão em dez dias em Caxias do Sul

Setor de atendimento na prefeitura de Caxias do Sul. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Mais de mil atendimentos foram realizados nos primeiros dez dias do Refis 2026 de Caxias do Sul. O programa da prefeitura oferece condições especiais para a negociação de dívidas ativas com o município, seja de pessoas físicas ou jurídicas. O valor arrecadado neste início soma mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a prefeitura, o município possui aproximadamente R$ 958 milhões em créditos inscritos em dívida ativa. O Programa de Recuperação Fiscal do Município segue até 30 de novembro, mas a possibilidade de parcelamento muda conforme o mês em que o devedor aderir à opção.

— A orientação é que os contribuintes não deixem para a última hora. Quem aderir ao Refis durante o mês de junho poderá parcelar seus débitos em até sete vezes. Em julho o limite passa para 6 parcelas e assim sucessivamente até o encerramento do programa. Por isso, quanto antes ocorrer adesão, maior serão as opções de parcelamento disponíveis — explicou o diretor da Secretaria da Receita Municipal, Mário Bortolini.

Nesta edição, a parcela mínima débitos não ajuizados é de R$ 73,49. Já para débitos ajuizados fica em R$ 195,96.

As condições do Refis

O programa prevê descontos de até 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista, conforme a modalidade e condição do débito. Nos parcelamentos, os descontos poderão chegar a 60% e 50% sobre juros e multas, dependendo da situação do contribuinte e da modalidade escolhida.

Já nos casos de dação em pagamento de imóveis, os descontos poderão alcançar 90% sobre juros e multas, mediante análise técnica de interesse público do Município. Confira o cronograma para os parcelamentos:

Para os parcelamentos requeridos de 31 de maio a 30 de junho de 2026 será permitido o parcelamento em até sete parcelas;

Para os parcelamentos requeridos de 01 a 30 de julho de 2026 será permitido o parcelamento em até seis parcelas;

Para os parcelamentos requeridos de 31 de julho a 30 de agosto de 2026 será permitido o parcelamento em até cinco parcelas;

Para os parcelamentos requeridos de 31 de agosto a 30 de setembro de 2026 será permitido o parcelamento em até quatro parcelas;

Para os parcelamentos requeridos de 01 a 30 de outubro de 2026 será permitido o parcelamento em até três parcelas;

Para os parcelamentos requeridos de 31 de outubro a 30 de novembro de 2026 será permitido o parcelamento em até duas parcelas.