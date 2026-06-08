Produtos de origem e indicações geográficas movimentam evento em Gramado

De quarta (10) a sábado (13), Gramado terá duas ruas cobertas para abrir o evento. Anselmo Cunha / Divulgação

A 4ª edição do Connection Terroirs promete movimentar o centro de Gramado a partir desta quarta-feira (10) até sábado (13), quando 56 produtos de origem verificada serão expostos na Rua Coberta e na Praça Major Nicoletti.

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Os 15 palestrantes confirmados vão debater a importância e as formas de obtenção do selo de Indicação Geográfica, no Palácio dos Festivais. A certificação de qualidade identifica produtos únicos, vinculados a uma região específica do Brasil, e garante que aquele item carrega história e o saber fazer de um território.

Ao lado da Igreja São Pedro, a Rua Pedro Benetti já recebeu cobertura para se tornar a Alameda Terroir e abrigar os produtos que carregam a essência das respectivas regiões.

— Serão 56 expositores trazendo o que o Brasil tem de mais genuíno em produtos de origem, como queijos, embutidos, vinhos, méis, cachaças, açafrão, doces, açaí, frutas. Ampliamos a Arena de Cafés Especiais, dedicamos um espaço para expor o artesanato e implantamos o Wine Experience com vinhos certificados — resume Eduardo Zorzanello, CEO do evento.

No palco de conteúdo estarão nomes expressivos da gastronomia, como os chefs Rodrigo Bellora, Pedro Soares e Felipe Cavalcanti. Mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, Carlos Eduardo Santiago traz os desafios e as oportunidades para as Indicações Geográficas frente ao acordo do Mercosul.

Produtora de cafés especiais e diretora-presidente da entidade que gere a Denominação de Origem Caparaó, Cecilia Nakao fará uma palestra sobre como as bebidas escrevem a história de um território.

Para além de queijos, vinhos e cafés, o Connection Terroirs inclui artesanato goiano, como os Cristais de Quartzo de Cristalina e as joias em prata de Pirenópolis.