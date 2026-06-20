Economia

Chegou o inverno
Notícia

Piso, vedações e até sistema construtivo: as possibilidades para manter os ambientes aquecidos no inverno da Serra

A estação mais fria do ano começa neste domingo (21) no Hemisfério Sul. Setores que trabalham com calefação de chão ou o sistema de radiadores para aquecer a casa percebem crescimento nas vendas

Marcos Cardoso

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