Piso, vedações e até sistema construtivo: as possibilidades para manter os ambientes aquecidos no inverno da Serra

Modelo mostra como funciona o piso aquecido. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O inverno começa oficialmente às 5h24min deste domingo (21) no Hemisfério Sul. E com a chegada da estação mais fria do ano, uma série de fatores começa a se desencadear, entre eles o resfriamento dos ambientes. Isso é percebido em regiões mais altas, como na Serra gaúcha, que tradicionalmente registra temperaturas baixas e até mesmo o registro de neve em alguns anos.

Para enfrentar situações como essas, com temperaturas extremas, é importante que os ambientes estejam aquecidos. Isso passa pela construção ou até pelo uso de tecnologias específicas, como pisos aquecidos e esquadrias com maior vedação, entre outros sistemas. E é claro que esse processo necessita de projetos previamente elaborados, com o objetivo de entregar mais conforto e qualidade de vida às pessoas.

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A Europa é um dos locais mais reconhecidos do mundo em construções que se adaptam ao clima mais gelado, no entanto, o Velho Continente tem enfrentado problemas recentes com o calor. Já países como o Canadá e Nova Zelândia são apontados como referências pelo arquiteto Daniel Vergani Pontalti, que é especialista em edificações sustentáveis. Por aqui, a percepção dele é de mudanças recentes:

— No Brasil estamos melhorando, tem um crescimento alto, só que isso implica no custo, temos um custo muito alto que normalmente conseguimos adaptar nas edificações, e vêm as questões de certificações para residenciais de alto padrão, porque acaba se tornando um valor muito alto para conseguirmos adaptar a uma edificação sustentável — revela o especialista.

Para essas construções sustentáveis descritas por Pontalti existem certificações como a Leed, com foco em eficiência energética, uso racional da água e redução de impactos ambientais, entre outros fatores. Mesmo assim, ele explica que nem todas as casas que buscam se adaptar para as condições climáticas são consideradas sustentáveis.

— Depende do projeto, por exemplo, agora estamos desenvolvendo uma casa em steel frame (um método construtivo, saiba mais abaixo), fazemos todo o acompanhamento, tem que ser bem regrada a utilização dos materiais, porque não adianta ter um desses materiais certificados e pecar, por exemplo, na mão de obra e fazer mal executado esse material de alto padrão. Temos que colocar todos os revestimentos, lãs, que vão retardar a perda ou ganho de calor, que vem de outro assunto, que seria a transmitância térmica de cada material escolhido — contextualiza Pontalti, que ainda complementa:

— Cada material tem uma capacidade de transmitir calor ou não, se pegarmos uma esquadria de PVC e uma de alumínio, as duas são boas, se tu encostares em uma de alumínio, tu vais sentir um tipo de frio na superfície, e se encostares na de PVC já vai sentir outra temperatura, isso chama transmitância térmica do material. Tudo vai implicar no final de quanto é melhor ou pior a edificação. Vem do escopo da escolha dos materiais junto com o profissional da área.

O arquiteto contextualiza que os valores na construção civil tiveram uma alta significativa entre 2022 e 2025, o que pode implicar diretamente neste cenário. Além disso, ele explica que Caxias do Sul enfrenta cenários desafiadores no setor, até mesmo pelas mudanças climáticas.

Por outro lado, Pontalti dá dicas para que as pessoas possam encontrar outras soluções, como melhorar as vedações das casas:

— Eu tenho esquadrias de madeira, e o problema de enfrentar o frio é deixá-lo entrar e o calor que temos dentro da residência sair. Então, se temos frestas, temos que vedar. Normalmente o calor que perdemos dentro de uma residência é na parte do piso, das esquadrias e do teto, onde temos a maior fuga do calor interno. Se tem uma lareira, tentar deixar o mais vedada essa residência possível para que não perca o calor interno. Outras questões são os tapetes, o piso de porcelanato convencional é muito gelado, se colocar um tapete já consegue ter um aconchego, materiais com uma densidade maior ajudam, um sofá de couro é mais gelado, o de tecido vai deixar o ambiente mais quente. A ideia é retardar a perda de calor no ambiente.

Para aquecer o ambiente

Fundada em 1968, a Giacomet se consolidou nas últimas décadas como uma referência em aquecimento de ambientes. Inclusive, no final dos anos 1990, fez o projeto de calefação na Estação Antártica Comandante Ferraz. No escopo de produtos, a empresa trabalha com os pisos aquecidos, calefação por radiadores, aquecimento solar e geradores de água quente.

No que diz respeito ao piso aquecido, Júlio Giacomet, um dos sócios da empresa, explica que eles podem ser hidráulicos ou elétricos. Os abastecimentos ocorrem com água quente por gás, óleo diesel, lenha, energia elétrica, entre outros, ou também por cabos calefatores.

— Os aquecedores de água normalmente estão separados, regulados e quando abres a torneira disponibiliza a água quente para o consumo. Já os aquecimentos de ambiente normalmente têm controladores, que chamamos de termostatos, em que tu selecionas a temperatura, podes fazer isso pelo celular — explica Giacomet sobre a funcionalidade.

Cada ambiente e projeto podem ter um dispositivo de aquecimento mais apropriado. Dessa forma, o empresário detalha que os sistemas de piso aquecido acabam sendo mais utilizados em casas que ainda não estão prontas, até mesmo pela mão de obra de instalação, e para evitar que precise quebrar todo o piso.

— Para fazer um aquecimento de piso bem feito, precisamos pensar no isolamento térmico para esse calor não descer, para esquentar o ambiente que está instalado e não o de baixo. Entre a laje e contrapiso, colocamos uma manta isolante térmica, tem que ter uma proteção mecânica para não perder o calor para um ambiente que não deseja. Tu tens a possibilidade de fazer, seja no sistema elétrico ou no hidráulico, uma boa instalação, desde que tenha altura. Isso em uma casa pronta interfere na estética, porque vai ter que abrir, trocar o piso e interferir no contrapiso.

Do ponto de vista econômico, os projetos são variáveis. A instalação de pisos aquecidos, conforme Giacomet, para residências de cerca de 100m² podem partir de R$ 30 mil no sistema a gás, e R$ 20 mil no elétrico, por exemplo. E os custos operacionais variam de acordo com o uso.

— Culturalmente isso não está no radar de muitas pessoas, até por uma questão de conhecimento. Hoje qualquer automóvel é muito mais caro que o sistema de calefação de uma casa, basta ser uma prioridade. A pessoa preocupada em investir na qualidade de vida certamente teria condições de ter um sistema desses empregado no imóvel, transformando a casa em um ambiente mais confortável, um lar mesmo — opina.

A importância dos vidros e esquadrias

Há pelo menos 10 anos, as arquitetas Simone Fraga e Deise de Conto, sócias na Nesta Arquitetura e Construção, trabalham com os produtos da Weiku Brasil, entre eles as esquadrias e os vidros duplos. E desde 2019 se tornaram representantes da marca em Caxias do Sul, também com atuação em projetos desenvolvidos em outros municípios da região.

As esquadrias são utilizadas para fechar os vãos de uma edificação, servindo principalmente como a estrutura para portas e janelas. Na representação, elas trabalham com opções em alumínio e PVC — plástico sintético versátil que é derivado do petróleo. A utilização desses produtos em projetos residenciais ou comerciais tem como foco o isolamento térmico e acústico.

Conforme Simone, o modelo PVC acaba entregando uma maior eficiência por não conduzir a energia, e ser um isolante. Para que o processo de instalação dê certo, e consequentemente haja eficiência no isolamento térmico e acústico, utilizam a instalação com padrão europeu, com vedação mais justa.

— Para o inverno, as vedações da casa precisam ser eficientes, e isso faz parte de um conjunto, quando falamos na arquitetura da casa, chamamos isso de envoltório, então, o que garante que tenhamos um consumo menor de energia na casa é que essa envoltória seja eficiente, e entra nisso tanto paredes, como esquadrias, quanto telhados, forro, tudo o que envolve a casa precisa ser eficiente para que a gente tenha economia em relação ao que vamos usar para aquecer e resfriar uma casa — explica Simone.

Já a escolha por um vidro duplo, por exemplo, auxilia no isolamento térmico e acústico. Ele é composto por duas placas de vidro separadas por uma câmara de ar, o que garante a eficiência. No showroom que mantém no bairro Sanvitto, inclusive, há uma opção de teste para que os possíveis clientes identifiquem as qualidades, tanto do vidro como das esquadrias.

— Os vidros têm uma tecnologia, porque conseguimos refletir o calor, isolar os raios ultravioletas com película, vários efeitos com o vidro. Mas na questão térmica, o duplo serve para isolamento tanto do calor como do frio. E as películas refletivas que se usam muito em prédios corporativos, mas tem películas que quanto mais refletiva for, tanto melhor vai ser o isolamento. Até a questão de cor, pintura da casa, se usar cores mais claras, melhorarei o condicionamento térmico, porque o preto absorve — exemplifica Deise.

Um sistema construtivo

No escritório de arquitetura, as sócias Deise e Simone se especializaram ao longo dos anos no que é conhecido como arquitetura sustentável. Desde 2013 atuam com o sistema construtivo steel frame, que se trata de um método a seco, que utiliza estrutura de perfis de aço galvanizado no lugar de tijolos e concreto, junto placas de vedação, forma paredes leves, resistentes e altamente isolantes.

De acordo com Deise, o steel frame é o melhor na retenção de calor. Mas não significa que o modelo construtivo gerará energia, mas, sim, auxiliará na manutenção da temperatura, que pode ser regulada pelo piso aquecido, por exemplo.

— Em termos de isolamento, é pelo princípio físico. Tem outros sistemas em que é feito com placas de isopor, e é projetado o concreto ao redor, que também é um sistema como uma boa eficiência, mas não tem todas as vantagens do steel de passar as instalações — explica Deise sobre a qualidade.

Deise conta que 95% dos negócios fechados no escritório são de construções no modelo steel frame, e já fecharam mais de 80 projetos do gênero. A arquiteta conta que, de um modo geral, esse estilo construtivo reduz em até 30% o tempo de obra em comparação com a alvenaria.

— Reduz em torno de 30%, porém, a etapa de construção da envoltória da casa, das paredes, reduz para 50% pelo menos, porque todas as outras etapas levam o mesmo tempo, as instalações também diminuem, as fundações e os acabamentos são basicamente a mesma coisa, o que facilita nas instalações é que vou emplacar um lado na parede e o outro vou deixar aberto, então consigo passar as instalações, e isso reduz tempo.

Sander Fogliarini é um dos proprietários da Construa ao lado de Samanta Camargo, empresa fundada em 2010 com foco no drywall, sistema construtivo de paredes de divisórias internas, composto por estruturas de aço galvanizado e emplacadas com placas de gesso. Um ano depois, surgiu o primeiro cliente interessado em steel frame, e assim iniciaram o processo de colocar esse modelo no mercado, que já é difundido em outros países, como os Estados Unidos. Eles utilizam o sistema engenheirado, em que um software desenvolve o projeto, uma máquina faz os cortes e ele vai pré-pronto para a obra. Segundo o construtor, esse processo evita erros.

— As vantagens do sistema steel frame para o mercado são desempenho térmico, e algo importante é que não é que a casa esquente ou esfrie, ela mantém o aquecimento ou refrigeração da casa, não existe a troca de calor. A outra é o isolamento acústico — detalha Fogliarini.

Desde que entrou no mercado, o empresário percebeu uma grande mudança na aceitação do público. Ele conta que nos primeiros cinco anos foram cinco projetos fechados. A partir de 2016, a situação começou a mudar, e as pessoas têm procurado mais. Já são mais de 100 casas entregues, sendo 20% em Caxias, e 40% em Gramado e Canela, inclusive, Canela recebeu um condomínio de 66 casas neste modelo.

— O cliente vinha no início curioso, queria entender e se era mais barato, associava às casas pré-fabricadas. De 2016 para 2020, o cliente mudou e vinha com a intenção de fazer, mas sempre comparado com a alvenaria. Hoje ele já vem para fazer em steel frame, pesquisa, procura. Cresceu muito nos condomínios, e isso ajudou muito.