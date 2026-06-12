"Pensar fora da caixa", aconselha Caito Maia, fundador da Chilli Beans, em Caxias do Sul 

Caito Maia palestrando no UCS Teatro. Ariéi Ziegler / Agencia RBS

"Pensar fora da caixa", essa é a mensagem que o empresário Caito Maia passou para os 760 empreendedores que assistiram à palestra do empreendedor nesta sexta-feira (12), no UCS Teatro, em Caxias do Sul.

A palestra fez parte da ação Sebrae na Estrada, que percorreu diferentes regiões do Estado. O objetivo é prestar atendimento e oferecer conexões aos pequenos e médios empreendedores.

O Sebrae estima que mais de 7 mil pessoas participaram da iniciativa. É a primeira edição dela.

— Foram cinco dias bem intensos, começando em Porto Alegre, passando por outras cidades e encerrando aqui em Caxias. A nossa percepção é que foi excelente a entrega. Então, teve um engajamento muito grande com o público, todas as cidades completamente lotadas e com lista de espera ainda — avaliou Thiago Melo, coordenador de canais digitais do Sebrae RS.

O palestrante escolhido é o fundador da Chilli Beans, considerada a maior marca de óculos escuros da América Latina, e um dos "tubarões" do Shark Tank Brasil. O programa coloca empreendedores de frente com empresários consolidados que podem investir ou não nos projetos.

Com a Chilli Beans, criada em 1998, o fundador e agora CEO conta com mais de 1,4 mil pontos de venda — todos franqueados. A decisão, inclusive, faz parte de um dos mantras do empresário, de "encontrar o seu lugar na cadeia". Maia se considera um gestor de marca.

Com a marca, também lançou tendências, como as collabs, e está sempre em busca de novas oportunidades. A mais recente foi entrar no mercado de óculos de grau, lançando as Óticas Chilli Beans.

Caito Maia se preparando para a palestra. Ariéi Ziegler / Agencia RBS

A novidade surgiu após Caito saber sobre a "epidemia da miopia", causada pelo excesso de telas. Até 2050, estudos indicam que 40% das crianças do mundo inteiro devem ter a condição.

Confira, a seguir, a entrevista com o fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia:

Pioneiro: Você fala sobre o empreendedor "encontrar o lugar na cadeia". Em que momento ele deve fazer isso e como identifica o lugar dele?

Caito Maia: O momento é quando o negócio dele já passou a ser uma verdade. Eu acho que ele tem que ficar atento e achar o lugar na cadeia. Como identifica é o seguinte. O que você faz bem, o seu lugar na cadeia, é o que você faz bem, que você ama, que você gosta. E o que você não sabe fazer, o que não é o seu dia a dia, você contrata e deixa uma pessoa para te ajudar.

A Chilli Beans tem muitas experiências com a identificação de oportunidades e tendências. Recentemente, decidiu ampliar a presença no mercado de óculos de grau. Como identificar essas oportunidades?

Caito Maia: A gente faz isso há anos, essa coisa de estar junto com o time todo unido, conversando discutindo, construindo, isso é uma coisa que faz toda a diferença, trazer o time para a mesa para construir junto.

Você tem uma marca consolidada, participa do Shark Tank, mas segue engajado em se comunicar com outros empreendedores. O que te motiva?