Economia

De frente com o tubarão
Notícia

"Pensar fora da caixa", aconselha Caito Maia, fundador da Chilli Beans, em Caxias do Sul 

CEO da marca de óculos e conhecido por participar do Shark Tank palestrou para mais de 700 pessoas no UCS Teatro, na sexta-feira (12)

Bruno Tomé

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