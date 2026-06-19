Novo espaço cirúrgico do Hospital Virvi Ramos deve realizar até 200 procedimentos por mês em Caxias

O novo espaço tem 470 metros quadrados e conta com três salas cirúrgicas e uma sala de recuperação pós-anestésica. Hospital Virvi Ramos / Divulgação

O Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, inaugurou nesta quinta-feira (19) a primeira etapa da ampliação do Centro Cirúrgico Ambulatorial. O novo espaço tem 470 metros quadrados e conta com três salas cirúrgicas e uma sala de recuperação pós-anestésica.

Segundo a instituição, nesta fase a estrutura será destinada a cirurgias estéticas e procedimentos particulares, com capacidade para realizar entre 180 e 200 cirurgias por mês. O investimento foi feito integralmente com recursos próprios do hospital.

A ampliação integra um projeto de modernização do bloco cirúrgico. Conforme a direção do Virvi Ramos, a próxima etapa prevê a reforma da estrutura já existente, com recursos oriundos de emendas parlamentares.

A expectativa é que as obras sejam concluídas no segundo semestre. Ao final do projeto, o centro cirúrgico passará a contar com 11 salas para procedimentos e 16 leitos de recuperação.