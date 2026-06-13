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Novas lojas com mix de produtos trazem soluções rápidas ao consumidor em pontos do centro de Caxias

Negócios de redes de postos de combustíveis da Serra oferecem variedades de produtos e funcionam em pontos estratégicos do centro de Caxias do Sul. O objetivo é facilitar a vida daqueles que frequentam a região sem carro

Renata Oliveira Silva

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