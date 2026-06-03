Economia

Fase 13
Notícia

Marcopolo é uma das grandes vencedoras de programa que fornece ônibus escolares para todo o Brasil

Empresa com sede em Caxias do Sul deve ser habilitada para receber encomenda de até 5.210 veículos do governo federal, estados ou até mesmo dos próprios municípios

Bruno Tomé

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