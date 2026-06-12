Economia

Onde o frio aquece
Notícia

Gramado espera 130 mil turistas no final de semana do Dia dos Namorados

Cerca de 30% dos visitantes são casais, atraídos pelo clima, experiências e estrutura voltada ao público romântico

Ana Júlia Griguol

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