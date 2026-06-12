Gramado espera 130 mil turistas no final de semana do Dia dos Namorados

Hanna Ariel Teixeira e o namorado, Eduardo Oliveira, são de Minas Gerais. Ana Júlia Griguol / agência RBS

Mais de 130 mil turistas são esperados em Gramado, na Serra, neste fim de semana de Dia dos Namorados. A cidade se consolidou como um dos destinos mais procurados do Brasil por casais, impulsionada pelo turismo romântico.

A empresária Hanna Ariel Teixeira e o namorado, Eduardo Oliveira, são de Minas Gerais. Estão juntos há um ano e escolheram Gramado para celebrar a data.

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— Quando eu contei para alguns amigos sobre vir para cá, todos eles disseram que a gente ia se conectar ainda mais, porque a cidade em si tem um ar romântico, o frio que faz a gente ficar mais juntos — afirma Hanna.

Além do clima, os visitantes destacam o ambiente da cidade. Para a cirurgiã-dentista Thaynná Alves Dias Teodoro, o perfil do destino chama a atenção:

— Caminhamos pelas ruas e vamos vendo mais e mais casais. É diferente de outras cidades, até mesmo capitais, onde vemos mais pessoas solteiras, famílias. Aqui é muito romântico.

Segundo o secretário de turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, o turismo romântico faz parte da história do município.

— Quando a cidade começou a se consolidar como destino de inverno, naturalmente passou a atrair casais por esse clima de aconchego — explica.

A secretaria trabalha de forma estratégica para atrair esse público, com campanhas, guias turísticos específicos. Atualmente, cerca de 30% dos visitantes de Gramado são casais. O setor hoteleiro também acompanha a demanda e prepara experiências voltadas ao público. Ambientes intimistas, serviços personalizados e detalhes pensados para o conforto fazem parte da estratégia.

Conforme o SindTur - Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias, a ocupação hoteleira nesse final de semana deve ser superior a 90%.

Segundo o gerente de Hotel Valle D'Incanto, Anderson Herold, o Dia dos Namorados é uma das principais datas do calendário, já que o empreendimento tem como principal público, casais