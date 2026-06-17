Economia

Ativo invisível
Notícia

Especialistas dão conselhos sobre gestão de tempo, durante o CIC Connection, em Caxias

Evento conta com dois dias de palestras com nomes influentes da economia e tecnologia. Atividades ocorrem no UCS Teatro e seguem nesta quinta-feira (18)

Bruno Tomé

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