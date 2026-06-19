Embrapa Uva e Vinho inaugura novo prédio de laboratórios em Bento Gonçalves

Espaço passa a abrigar o setor de microbiologia da unidade. Juliano Gambini / RBS TV

A Embrapa Uva e Vinho inaugurou nesta sexta-feira (20) um novo prédio de laboratórios em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. A estrutura tem 2,2 mil metros quadrados, dois andares e recebeu investimento de aproximadamente R$ 22 milhões.

O lançamento aconteceu na manhã com a presença de autoridades como o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), André de Paula, e a presidente da Embrapa, Sílvia Massruhá.

O espaço passa a abrigar o setor de microbiologia da unidade, responsável por pesquisas com microrganismos utilizados na agricultura e na produção de vinhos. Entre os materiais estudados está uma coleção com cerca de 5 mil leveduras isoladas de cascas de uvas cultivadas em diferentes regiões vitivinícolas do Brasil.

Segundo a responsável pelos laboratórios da Embrapa Uva e Vinho e curadora da coleção, Bruna Agustini, o material reúne ampla diversidade genética e pode ser aplicado em áreas como enologia, controle biológico, biorremediação e promoção do crescimento vegetal. A pesquisadora afirma que a ampliação da estrutura e das equipes deve contribuir para a continuidade e o avanço dos estudos desenvolvidos pela instituição.

A obra foi concluída no final de 2024 e recebeu mobiliário e equipamentos neste ano. De acordo com o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, Adeliano Cargnin, o prédio começou a ser planejado em 2008, mas teve a execução interrompida em 2012 devido à falta de recursos.

Segundo ele, a retomada ocorreu por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. As obras foram reiniciadas em 2024 e concluídas em cerca de dois anos. Além dos laboratórios, o novo prédio tem auditório, espaço de coworking e um estúdio voltado à produção de conteúdo digital.

A chefe-adjunta de Transferência de Tecnologia da Embrapa Uva e Vinho, Andrea De Rossi, explica que a estrutura foi criada para ampliar ações de capacitação, transferência de tecnologia e interação com empresas e instituições de pesquisa.

Outro destaque do empreendimento é o Laboratório Multiusuário, que deve reunir pesquisadores de mais de dez unidades da Embrapa. O espaço será dedicado a estudos relacionados à qualidade e à saudabilidade dos alimentos.