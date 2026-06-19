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Embrapa Uva e Vinho inaugura novo prédio de laboratórios em Bento Gonçalves

Estrutura de 2,2 mil metros quadrados recebeu investimento de R$ 22 milhões e amplia capacidade de pesquisa e inovação no setor agropecuário

Kelly Veronez

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