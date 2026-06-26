Em cruzeiros, para a Europa e em grupos: as preferências dos viajantes 60+ de Caxias na hora de conhecer um novo destino

A caxiense Beatriz Dal Corso Steinmetz em frente à mansão em que Elvis Presley morou por 20 anos, em Memphis, no estado do Tennessee. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Aos 77 anos, a caxiense Beatriz Dal Corso Steinmetz voltou recentemente de uma viagem para os Estados Unidos. Fã de carteirinha de Elvis Presley, o passeio foi a realização de um sonho: conhecer a casa onde o Rei do Rock nasceu e a mansão em que ele viveu por mais de 20 anos.

A professora aposentada não está sozinha na lista dos 60+ que atravessam fronteiras em busca de lazer, cultura e descanso. Uma pesquisa divulgada recentemente aponta que 52% dos entrevistados, a partir desta faixa etária, realizam três ou mais viagens anuais. Além disso, entre as mulheres, 17% relataram que viajam sozinha.

— Eu falo que o dinheiro mais bem empregado é viajando, conhecendo lugares e se reciclando, porque voltamos com outra cabeça, mais abertos, vemos novos horizontes. Esta última viagem eu escolhi fazer sozinha. Foi um sonho que realizei com todo sucesso. Sempre gostei muito do Elvis Presley, já tinha lido bastante, pesquisado e queria ver ao vivo. Foi uma experiência incrível — ressalta Beatriz.

Beatriz no hotel, em Tupelo, cidade localizada no estado do Mississippi. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Para 61% das pessoas 60+ ouvidas pela pesquisa, viajar simboliza independência. O entendimento é que os passeios são uma maneira de preservar a autonomia, viver novas experiências e cuidar de si.

A viagem sem companhia para os Estados Unidos não é, contudo, a mais aventureira da trajetória da viajante 60+. Em 2002, ela finalizou o Caminho de Santiago de Compostela. Foram mais de 900 quilômetros de caminhada em 28 dias, no tempo e no ritmo que ela desejava.

— Eu gosto do contato físico com as coisas, não só de passar de ônibus de turismo, sabe? Gosto de ver, de tocar, entrar nos locais. E como sabia que do meu jeito seria difícil outra pessoa me acompanhar, preferi fazer sozinha. Foi muito, muito maravilhoso! Lembro de cada detalhe. Ainda hoje, me vejo nos locais em determinado horário, em determinado dia — conta a viajante.

O mapeamento, nomeado como Turismo 60+: O Brasil que Viaja Depois dos 60, foi conduzido pela consultoria Data8 em parceria com o Expo Fórum de Turismo 60+. A pesquisa ouviu 1.012 brasileiros com 60 anos ou mais entre março e abril deste ano.

Cruzeiros marítimos despontam como "queridinhos"

Não é novidade que o público 60+ está mais disposto a preparar as malas e conhecer um novo destino. Ao menos é o que sinaliza quem atua no setor em Caxias do Sul. A demanda é percebida há algum tempo, o que faz com que agências de viagens da cidade consigam traçar roteiros mais assertivos e conquistar uma clientela fiel.

A busca por viagens chega em um momento da vida em que muitos deles já possuem uma segurança financeira sólida e dispõem de mais tempo livre para dedicar aos passeios.

Renata Frizon e Fernanda Campelo da Fonseca, diretora e coordenadora, respectivamente, das viagens a lazer da Flytour. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Temos notado esse movimento em duas linhas: pessoas que já costumavam viajar a trabalho, com a família, têm facilidade com aeroportos e viajam com a esposa ou marido ou entre pequenos grupos de casais. E temos as pessoas 60+ que procuram grupos porque não querem se preocupar. Viajam com o guia e têm essa tranquilidade — detalha a diretora de viagens a lazer da agência Flytour, Renata Frizon.

Na agência, as praias do Nordeste e alguns países europeus, como Itália, França e Portugal, despontam como preferidos deste público. Mas, segundo Renata, são os cruzeiros marítimos que têm ganhado o coração dos 60+:

— É um produto com 100% de satisfação, porque a pessoa tem mais conforto e tem um excelente custo-benefício. O cliente conhece vários lugares sem precisar desfazer mala, o navio é o próprio hotel. Tem todas as refeições inclusas e, à noite, tem shows de dança e música.

Percepção similar tem a proprietária da AGV Tur, Francine Luz. Os cruzeiros marítimos internacionais e a Europa lideram as buscas dos viajantes 60+ na agência dela, assim como os passeios em grupo.

— Eles preferem este formato pela praticidade, pela segurança e pela companhia. Mas uma coisa que observamos é que este público não necessariamente busca por viagens caras ou de luxo. Costumo dizer que são clientes que valorizam o valor e não o preço. Então, entendem a importância de uma boa hospedagem, de um voo mais confortável, da tranquilidade de saber que existe alguém acompanhando toda a experiência, seja antes, no planejamento, durante e depois da viagem — observa Francine.

"Gostam de vir aqui, do olho no olho"

Francine Luz está à frente da AGV Tur. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para 50% dos entrevistados pela pesquisa da Data8, a viagem ideal é aquela em que há segurança e previsibilidade. É um sentimento compartilhado por muitos dos 60+ que chegam até a AGV Tur.

Francine percebe que são pessoas que buscam por atenção na hora do atendimento.

— Diferentemente dos mais jovens que querem tudo pelo WhatsApp, por e-mail, eles gostam de vir aqui, do olho no olho, e de ter essa segurança de saber que se der um imprevisto, se der um perrengue, podem falar comigo e não com um 0800 ou com um robô de internet — afirma a proprietária da agência.

Repertório cultural e socialização

Arlete Maria Viezzer, 64 anos, está em viagem ao sul da Itália. Arquivo Pessoal / Divulgação

Aposentada, a caxiense Arlete Maria Viezzer, 64 anos, viaja de quatro a seis vezes por ano. Em 2026, ela já passou por Orlando e Miami, nos EUA, e Fernando de Noronha, no Brasil. Neste momento, está no sul da Itália com um grupo e, em agosto, pretende conhecer os países nórdicos, durante o aniversário.

Para ela, viajar representa adquirir repertório cultural e manter as relações sociais nesta etapa da vida.