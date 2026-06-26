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Em cruzeiros, para a Europa e em grupos: as preferências dos viajantes 60+ de Caxias na hora de conhecer um novo destino

Pesquisa nacional aponta que 52% deste público realiza três ou mais viagens por ano

Alana Fernandes

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