Em Caxias, Ricardo Amorin quer ensinar empresários a entender o "campo de batalha"

Mayara Goulard / Divulgação

Em Caxias do Sul na próxima quinta-feira (18), o economista Ricardo Amorin, principal atração do CIC Connection — que começa na quarta (17), pretende auxiliar empresários a compreender o cenário econômico que chama de "campo de batalha".

É que para o especialista, o sucesso depende de dois fatores, eficiência operacional e compreensão do ambiente externo. Não adianta, segundo ele, fazer operacionalmente tudo certo se as decisões tomadas estiverem na contramão do que o ambiente favorece ou permite:

— Num ambiente de juros muito elevados, o endividamento excessivo mata empresas. Num ambiente, por outro lado, de juros baixos, aproveitar para investir em inovação, máquinas, equipamentos e redução de custo, faz todo sentido. Todo general, quando vai para uma batalha, precisa de um exército bem preparado, mas também entender o campo de batalha.

Evento ocorre em dois dias no UCS Teatro. Julio Soares / Objetiva

Tratando sobre O Tempo a Favor das Empresas - Cenários Econômicos e Vantagens Competitivas, Amorin também vai falar sobre Inteligência Artificial, que para ele é uma oportunidade de aumentar o rendimento das empresas.

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— A inteligência artificial, somada com alguns pontos da reforma tributária, torna possível que o setor industrial brasileiro tenha, na próxima década, no mínimo, o melhor desempenho das últimas cinco. O que aconteceu na economia brasileira de 1980 para cá é que a indústria cresceu menos que todos os outros setores. Por outro lado, se não houver requalificação da mão de obra, vai haver um processo de desemprego muito significativo. Então, para que o lado da oportunidade possa ser aproveitado e para que o desafio seja minimizado, é absolutamente fundamental o investimento em requalificação profissional dessa população em Caxias — diz Amorin, que começará a palestra às 16h45min e encerra as atividades do primeiro dia do CIC Connection.

Sobre o CIC Connection

Na abertura, na quarta, a diretora Global de Vendas, Marketing e Comunicação da Padtec, Alessandra Karine vai abordar os desafios da gestão a partir de suas experiências em tecnologia, comunicação e relações institucionais. Ao lado dela estará Mario Laffitte com seus mais de 20 anos de atuação em multinacionais como Samsung, Mercedes-Benz, Iveco e Volvo.

Na sequência, o especialista Christian Barbosa apresenta a palestra Mais Tempo: como conquistar uma vida com mais equilíbrio e produtividade. Barbosa é fundador da Triad Productivity Solutions e desenvolve metodologias aplicadas à gestão do tempo.

Já na quinta, a programação começa com Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, que falará sobre gerenciamento de tempo a partir de sua experiência profissional e pessoal. Depois, Érica Bamberg, fundadora da 7th Art, apresentará O Tempo em Estado da Arte, conectando liderança, estratégia e construção de narrativas.

O encerramento será conduzido por Ricardo Wagner, ex-executivo da Microsoft e especialista em inteligência artificial, que discutirá como líderes e equipes podem utilizar a tecnologia para ganhar eficiência sem perder a dimensão humana das relações de trabalho.

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