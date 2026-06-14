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Em Caxias, Ricardo Amorin quer ensinar empresários a entender o "campo de batalha"

Economista é um dos nomes que vai participar do Cic Connection, evento que ocorre nesta quarta e quinta-feira, no UCS Teatro

Pedro Zanrosso

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