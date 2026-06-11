Economia de Caxias do Sul em abril cresce 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado

Cenário da economia de Caxias do Sul é impactado pelo desempenho da indústria. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A economia de Caxias do Sul em abril cresceu 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (11) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL). A indústria recuou 1,8%, enquanto o comércio cresceu 4,5% e os serviços avançaram 12,2%.

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No entanto, se comparado com o mês passado, março de 2026, o recuo foi de 3%. Esse principal impacto veio da indústria, que registrou queda de 4,7%. O setor de comércio e serviços também registraram números negativos, com quedas de 2,2% e 0,5% respectivamente.

No acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, porém, o cenário ainda é de estabilidade. Enquanto os serviços acumulam alta de 10,12% e o comércio cresce 5,1%, a indústria registra retração de 5,9%, o que levou o indicador geral da economia a uma queda de 0,7%.