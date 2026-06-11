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Economia de Caxias do Sul em abril cresce 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado

Dados divulgados pela CIC e CDL nesta quinta-feira também apontaram que, se a comparação for com março desse ano, a queda é de 3%, cenário impactado pelo desempenho da indústria

Pedro Zanrosso

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