De reformas em casa, à expansão de negócios: microcrédito pode ser alternativa quando usado de forma planejada, aponta diretora do Banco da Família 

Isabel Baggio estará em Vacaria neste fim de semana, a convite da CDL Mulher. Gugu Garcia / Divulgação

Em meio ao avanço do endividamento das famílias brasileiras, o microcrédito tem ganhado espaço como alternativa, e também como desafio, para quem busca reorganizar a vida financeira. O tema estará em pauta neste sábado (20), em Vacaria, durante evento promovido pela CDL Mulher, com a participação da presidente e fundadora do Banco da Família, Isabel Baggio.

Criada em 1998, a instituição atua na ampliação do acesso ao crédito para pessoas de baixa renda. Na prática, o Banco da Família contrata recursos em maior volume e os redistribui entre clientes com renda de até três salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 4,8 mil mensais.

— São pessoas que desenvolvem atividades informais, não conseguem comprovar renda e o sistema financeiro tradicional não consegue avaliar se têm capacidade de pagamento. Só em Vacaria já realizamos mais de 22,5 mil operações de crédito — afirma.

Essa demanda tem crescido nos últimos anos, tanto no município quanto no restante do país, impulsionada pelo aumento do endividamento. Dados do Serasa indicam que 83,5 milhões de brasileiros estão inadimplentes. No Rio Grande do Sul, o índice atinge cerca de 46% da população adulta.

— Esse endividamento não é recente, mas está no seu pico de desestabilização das famílias. São vários fatores envolvidos, mas certamente a falta de educação financeira básica, entender quanto se ganha e quanto se pode gastar, é praticamente inexistente para muitas pessoas — avalia.

Entre os fatores que contribuem para esse cenário estão o fácil acesso ao crédito, muitas vezes com juros elevados, os efeitos da pandemia, eventos climáticos recentes no Rio Grande do Sul, a alta do custo de vida e o crescimento das apostas online.

O impacto do microcrédito na vida das mulheres

Reformas no lar estão entre as principais demandas de mulheres que buscam microcrédito. Diogo Zanatta / Divulgação

Mesmo diante do aumento da inadimplência, um padrão observado pelo Banco da Família chama atenção: mulheres tendem a adotar uma postura mais cautelosa ao lidar com o crédito.

Além disso, o uso dos recursos vai além do investimento em negócios. Em muitos casos, está ligado à melhoria das condições de vida das famílias.

— São muitas as mulheres que cuidam da casa e da família. Por isso, criamos linhas de microcrédito voltadas à melhoria habitacional. Os recursos são usados para construir um quarto, arrumar o telhado, reformar a cozinha ou a garagem. Elas buscam mais dignidade e qualidade de vida — explica.

A partir dessa demanda, a instituição ampliou as possibilidades de uso do crédito, permitindo uma atuação mais abrangente. Hoje, além de apoiar pequenos empreendimentos e reformas residenciais, a instituição também financia soluções como energia solar e despesas relacionadas à saúde, como consultas e procedimentos que levam anos para acontecer via sistema público.

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Caminhos para o equilíbrio

Ainda que o microcrédito seja uma alternativa para melhorar o bem-estar das famílias, Isabel avalia que ele, por si só, não é suficiente para resolver o problema do endividamento.

Segundo ela, um dos principais problemas está na forma como o crédito é ofertado. Com acesso facilitado por aplicativos e plataformas digitais, muitas pessoas passam a considerar o valor emprestado como parte da renda mensal, o que contribui para o descontrole financeiro.

— Ao invés de o crédito impulsionar uma reforma na casa ou fortalecer um negócio, ele acaba alimentando uma bola de neve de dívidas. Vivemos um momento quase caótico de endividamento da população — afirma.

A educação financeira é indicada como um dos caminhos para reverter o quadro. Para a especialista, a mudança passa tanto por políticas públicas quanto por iniciativas individuais, voltadas ao controle de gastos e à organização das finanças.

— O primeiro passo é ter consciência sobre os limites. Reavaliar os gastos é fundamental. Se pergunte: eu preciso trocar de celular todos os anos? Eu preciso comprar o tênis mais caro? Esse é o primeiro passo para começar a mudança e derreter a bola de neve.

Serviço

Evento: Do Salto ao Topo: conectando trajetórias e compartilhando poder

Quando: 20 de junho, ás 13h30min

Local: Salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima

Palestrantes:

Isabel Baggio , do Banco da Família, apresenta o case de sucesso “Ideias que Transformam Realidades”;

, do Banco da Família, apresenta o case de sucesso “Ideias que Transformam Realidades”; Alessandra Muraro e Francine Muraro , da Casa Eva, abordam a construção de uma marca autoral sob lideranças femininas;

, da Casa Eva, abordam a construção de uma marca autoral sob lideranças femininas; Monique Berté , psicóloga e comunicadora, fala sobre o poder da comunicação com confiança;

, psicóloga e comunicadora, fala sobre o poder da comunicação com confiança; Débora Poletto e Bianca Janitschke , do Sicredi Altos da Serra, trazem reflexões sobre planejamento financeiro inteligente e crescimento sustentável;

, do Sicredi Altos da Serra, trazem reflexões sobre planejamento financeiro inteligente e crescimento sustentável; Dr. Alexandre Visentin e Dra. Lenise Macedo apresentam uma conversa sobre saúde integral da mulher, física e mental.

Valores: Associados CDL: R$ 120,00 | Não-sócios CDL: R$ 140,00