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De reformas em casa, à expansão de negócios: microcrédito pode ser alternativa quando usado de forma planejada, aponta diretora do Banco da Família 

Isabel Baggio, que estará em Vacaria no sábado (20), indica que mulheres são as mais conscientes no uso de empréstimos e que em muitos casos, buscam valores para qualificar as residências e aumentar o bem-estar familiar 

Tamires Piccoli

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