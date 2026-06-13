De brigadeiros temáticos a hambúrgueres inspirados em Seleções: Copa vira oportunidade de negócios na Serra

Empresas de Caxias do Sul apostam no clima da competição para aumentar o faturamento. Ronei Sá / agência RBS

A Copa do Mundo não movimenta apenas os torcedores. Em Caxias do Sul, comerciantes aproveitam o evento para lançar produtos temáticos, decorar estabelecimentos e atrair clientes. Para o comerciante Maikei Chem, chinês que mora na cidade há cinco anos, a estratégia de deixar produtos temáticos em destaque ajuda nas vendas da loja que fica na Avenida Júlio de Castilhos.

— Tem chapéu, bandeira, pulseira, material de festa e fantasia. Todo mundo gosta — afirma.

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O empresário Carlos Bastos, que tem uma indústria de massas, foi até uma loja especializada em produtos de festa em busca de decoração. Segundo ele, a Copa costuma influenciar positivamente o consumo e entrar no clima favorece.

O empresário Carlos Bastos, que tem uma indústria de massas, foi até uma loja especializada em produtos de festa em busca de decoração. Ronei Sá / agência RBS

— Sempre ajuda alguma coisa. O pessoal fica mais em casa, quer comer uma massinha, um tortéi, tomar um vinho e torcer para o Brasil — diz.

Confeitaria aposta em produtos temáticos

O mês de junho já costuma ser movimentado para o setor de confeitaria por causa do Dia dos Namorados e das festas juninas. Neste ano, a Copa do Mundo surge como mais uma oportunidade de negócios.

Indústrias do segmento lançaram embalagens, confeitos e itens decorativos inspirados no torneio. A confeiteira Karol Guedes vai oferecer novas opções para os clientes.

— Acredito que as famílias vão se reunir para assistir aos jogos. Docinhos e bolos com decoração da Copa são perfeitos para esses momentos — comenta.

Brigadeiros viram camisas, bolas e bandeiras

Na Que Brigadeiro, a competição inspirou diferentes versões dos doces. Miniaturas de camisetas da seleção brasileira, bolas de futebol e até bandeiras do Brasil fazem parte do cardápio. Cada detalhe é produzido manualmente.

— A gente cuida justamente dessa riqueza de detalhes e do capricho. Queremos que a imagem encante logo no primeiro olhar — explica a proprietária Marina De David.

Segundo ela, a proposta é fazer parte dos momentos de confraternização entre amigos e familiares durante os jogos.

— Normalmente as pessoas assistem às partidas reunidas. Ter um doce temático ajuda a compor esse momento e rende fotos especiais — diz.

Hambúrgueres inspirados em países

A aposta do Janela Bar é em hambúrgueres com sabores inspirados em diferentes países. O hambúrguer brasileiro leva dois discos de carne, queijo prato, ovo frito e couve crocante.

— O hambúrguer do Brasil traz elementos que lembram uma feijoada e cria uma combinação única de sabor e textura — explica o sócio-proprietário Filipe Schüler.

Também foram criadas versões inspiradas na culinária da Itália, França, Argentina e Espanha.

Além do cardápio temático, o estabelecimento vai transmitir as partidas e espera aumentar o faturamento em até 40% nos dias de jogos da seleção brasileira. Uma das promoções envolve um drinque chamado "VAR": sempre que a arbitragem recorrer ao árbitro de vídeo, os clientes ganham um segundo drinque gratuitamente.

Sebrae vê potencial de crescimento

Para a gestora de projetos de inovação do Sebrae Serra Gaúcha, Giovana Cervo, a Copa oferece uma oportunidade para empresas de diferentes segmentos aproveitarem a visibilidade do evento.

— Todo mundo está falando de Copa do Mundo. É importante aproveitar esse marketing que acontece de forma espontânea e criar ações relacionadas ao evento — afirma.

Segundo ela, serviços como salões de beleza, clínicas de estética e outros negócios também podem se beneficiar do momento.

A expectativa é que o entusiasmo dos brasileiros com a seleção contribua para aumentar o movimento e o faturamento dos estabelecimentos.

E, se depender dos comerciantes e torcedores da Serra, o Brasil vai longe na competição.

— A gente não quis ficar fora dessa emoção e desse orgulho de ser brasileiro — resume Marina.