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Como os agricultores enfrentam o frio rigoroso e garantem frutas mais doces e hortaliças durante o ano todo nas mesas da Serra

Enquanto o inverno favorece frutas como laranjas e bergamotas, verduras exigem cultivo protegido devido às geadas. Em Caxias do Sul, agricultores explicam quais são os cuidados necessários neste período para manter a produção ativa

Renata Oliveira Silva

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