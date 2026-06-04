Com experiências de enogastronomia, workshops e cultura, Caxias in Vino começa nesta quinta-feira

É com o objetivo de valorizar as vinícolas de cidade, fortalecer o turismo e proporcionar experiências sensoriais para moradores e visitantes que se inicia, neste quinta-feira (4), a segunda edição do Caxias in Vino. O evento será no Quinta São Luiz e seguirá até o domingo (7), com a presença de 16 empresas produtoras (confira a relação abaixo).
A entrada é gratuita, e o público pagará apenas o que consumir. Todos os restaurantes do Quinta São Luiz estarão abertos.
Além das degustações, o público poderá aproveitar uma série de experiências enogastronômicas e atrações culturais. Um dos destaques da segunda edição será a Janela do Vinho, que consiste em uma degustação às cegas. Neste caso, o visitante adquire uma taça sem saber previamente qual vinho ou vinícola será servido, com o objetivo de tornar a experiência mais surpreendente.
A programação também contempla workshops gratuitos conduzidos por sommeliers, chefs e especialistas do setor. Entre os temas estão harmonização entre vinhos e gastronomia, degustação, enoturismo, hospitalidade e experiências sensoriais, todos com as vagas já preenchidas.
Na edição passada, o festival reuniu 12 vinícolas no Quinta São Luiz, atraiu 2,5 mil pessoas e comercializou mais de 1,2 mil garrafas de vinho. Ainda não há uma projeção para este ano, mas a expectativa é de superar esses números.
As vinícolas
- Família Boff
- Vinícola Casa Hevian
- Vinícola Casa Motter
- Vinícola Waldemar Milani
- Vinícola Don Giácomo
- Vinícola Rossato
- Lovatel Indústria Vinícola
- Vinícola Petronius
- Vinícola Arbugeri
- Casa Santini Vinícola
- Vinícola Pagliosa
- Vinhos Dom Dionysius
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinhos Seu Zé (Famiglia Vino)
- Vitivinícola Don Affonso
- Vinícola Quinta Don Bonifácio
Programação
4 de junho (quinta-feira)
- 11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho
- 18h: Apresentação do saxofonista Isma Morais
5 de junho (sexta-feira)
- 11h: Sushi & Wine Experience, com Vinicius Caus e Guilherme Vieira
- 16h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Rodrigo Webber
- 19h: Harmonizando charutos e vinhos, com o cigar sommelier pela IACS, com Lucas Gregol e Fábio Miranda.
6 de junho (sábado)
- 13h30min: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Lidielle Quadros
- 14h30min: Gelato in Vino Esperienza: quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso.
- 16h: Vinho & Inovação: O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani
- 18h30min: Entre Vinhos e Tintas, com Dengo Ateliê.
- 19h30min: Apresentação musical de Mauro Camargo e Luciano Brito
7 de junho (domingo)
- 11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho
- 15h: Do terroir à brasa: o que sustenta um grande encontro entre os vinhos e carnes da Serra Gaúcha, com Caroline Dani e Carlos Simm
- 17h: Clássicas mas não básicas: sobremesas com geleias Forno Velho harmonizadas, com Elisandra Vemeskoski Alves. Harmonização com vinhos Arbugeri.
- 17h: Apresentação musical de Dito Lima.