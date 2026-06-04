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Com experiências de enogastronomia, workshops e cultura, Caxias in Vino começa nesta quinta-feira

O evento, que chega à segunda edição, ocorre no Quinta São Luiz e conta com a presença de 16 vinícolas da cidade. Uma das novidades é a Janela do Vinho, uma degustação às cegas

Marcos Cardoso

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