Com experiências de enogastronomia, workshops e cultura, Caxias in Vino começa nesta quinta-feira

O evento será no Quinta São Luiz. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

É com o objetivo de valorizar as vinícolas de cidade, fortalecer o turismo e proporcionar experiências sensoriais para moradores e visitantes que se inicia, neste quinta-feira (4), a segunda edição do Caxias in Vino. O evento será no Quinta São Luiz e seguirá até o domingo (7), com a presença de 16 empresas produtoras (confira a relação abaixo).

A entrada é gratuita, e o público pagará apenas o que consumir. Todos os restaurantes do Quinta São Luiz estarão abertos.

Além das degustações, o público poderá aproveitar uma série de experiências enogastronômicas e atrações culturais. Um dos destaques da segunda edição será a Janela do Vinho, que consiste em uma degustação às cegas. Neste caso, o visitante adquire uma taça sem saber previamente qual vinho ou vinícola será servido, com o objetivo de tornar a experiência mais surpreendente.

A programação também contempla workshops gratuitos conduzidos por sommeliers, chefs e especialistas do setor. Entre os temas estão harmonização entre vinhos e gastronomia, degustação, enoturismo, hospitalidade e experiências sensoriais, todos com as vagas já preenchidas.

Na edição passada, o festival reuniu 12 vinícolas no Quinta São Luiz, atraiu 2,5 mil pessoas e comercializou mais de 1,2 mil garrafas de vinho. Ainda não há uma projeção para este ano, mas a expectativa é de superar esses números.

As vinícolas

Família Boff

Vinícola Casa Hevian

Vinícola Casa Motter

Vinícola Waldemar Milani

Vinícola Don Giácomo

Vinícola Rossato

Lovatel Indústria Vinícola

Vinícola Petronius

Vinícola Arbugeri

Casa Santini Vinícola

Vinícola Pagliosa

Vinhos Dom Dionysius

Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)

Vinhos Seu Zé (Famiglia Vino)

Vitivinícola Don Affonso

Vinícola Quinta Don Bonifácio

Programação

4 de junho (quinta-feira)

11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho

com o sommelier internacional Jylson Carvalho 18h: Apresentação do saxofonista Isma Morais

5 de junho (sexta-feira)

11h: Sushi & Wine Experience, com Vinicius Caus e Guilherme Vieira

com Vinicius Caus e Guilherme Vieira 16h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Rodrigo Webber

com o sommelier internacional Rodrigo Webber 19h: Harmonizando charutos e vinhos, com o cigar sommelier pela IACS, com Lucas Gregol e Fábio Miranda.

6 de junho (sábado)

13h30min: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Lidielle Quadros

com o sommelier internacional Lidielle Quadros 14h30min: Gelato in Vino Esperienza: quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso.

quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso. 16h: Vinho & Inovação: O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani

O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani 18h30min: Entre Vinhos e Tintas, com Dengo Ateliê.

com Dengo Ateliê. 19h30min: Apresentação musical de Mauro Camargo e Luciano Brito

7 de junho (domingo)