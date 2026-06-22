Economia

Na terra da fartura
Notícia

Com a chegada das canetas emagrecedoras, restaurantes da Serra se adaptam ao novo comportamento dos clientes

Pelo menos 61% dos empresários do setor de bares e restaurantes observam redução na quantidade e nos pedidos, conforme pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

Gabriela Alves

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