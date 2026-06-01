Com 16 vinícolas, workshops e exposição, Caxias In Vino comemora o Dia Estadual do Vinho a partir desta quinta-feira

O Caxias In Vino ocorre no Quinta São Luiz. STURDE / Divulgação

Para celebrar o Dia Estadual do Vinho, comemorado no primeiro semana de junho, Caxias do Sul sedia, por mais um ano, o Caxias In Vino. O evento gratuito reúne 16 vinícolas da cidade entre esta quinta-feira (4) e o domingo (7), no Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432).

O ponto de partida para a criação do evento veio do desejo do secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, de reformular a então existente Feira do Vinho, que ocorria anualmente na Praça Dante Alighieri com vinícolas expondo seus produtos para venda.

— A reformulação do formato buscou modernizar a proposta, ampliar a atratividade aos caxienses e turistas, mantendo o compromisso com a valorização da cultura vitivinícola local — explica Renata Carraro, turismóloga, e uma das organizadoras do Caxias in Vino.

Na edição passada, o festival reuniu 12 vinícolas no Quinta São Luiz, atraiu 2,5 mil pessoas e comercializou mais de 1,2 mil garrafas de vinho.

Uma das vitivinícolas integrantes da primeira edição, a Don Giácomo confirmou sua presença novamente neste ano. A proprietária, Viviane Gasparin, destaca a importância do evento para a criação de conexões e divulgação dos produtos:

— (O Caxias In Vino) atraiu, no ano passado, o público apreciador de vinhos, que elogiou nossos produtos. Neste ano o evento será maior, com mais workshop, mais visibilidade, mais conexões, mais pessoas falando de Caxias do Sul.

"Janela do vinho" é uma das novidades

Uma das novidades para esse ano é a Janela do Vinho, uma experiência de "degustação às cegas", onde o consumidor faz a compra da taça sem saber qual o vinho e de qual vinícola receberá.

— Todas as vinícolas estarão participando com uma variedade de vinho. Além disso, temos 14 workshops dos mais variados temas, todos em combinação com o vinho caxiense, das vinícolas participantes. Temos também o workshop de degustação, desvendando os vinhos de Caxias — destaca Gremelmaier.

Os pequenos também ganham espaço no evento com a área kids. Também estão confirmadas atrações artísticas, workshops (programação abaixo) e a apresentação dos roteiros turísticos da cidade.

A ampliação do horário do evento é outra mudança importante: o Caxias in Vino ocorre nos quatro dias, das 11h até as 23h.

Um local cheio de história

A história do espaço que sedia o Caxias In Vino, o Quinta São Luiz, se confunde com a da viticultura em Caxias do Sul. Isso porque o local abrigava, antigamente, a Cantina Luiz Antunes, fundada em 1865, em Porto Alegre, e que chegou a Caxias perto de 1910. Com o passar dos anos, a sede da Serra se tornou a principal fornecedora da bebida da região.

— A escolha do local foi pela história que ele ainda guarda, tem um legado a ser lembrado e valorizado — pontua a turismóloga.

Um espaço para brindar também a arte

Quem frequentar o Caxias In Vino também poderá apreciar uma exposição, que segue até o fim de julho, que retrata o evento e o vinho de acordo com a visão de cada pintor. As obras foram produzidas por Angela Lopes, Diogo Borba, Felipe Spier, Helen Rejane Hoeppel, Idele Wermuth, Milaine de Oliveira, Rita Francescatto, Selestino de Oliveira, Simone Corteletti, Telmo Vargas, Vasco de Oliveira e Victor Hugo.

Programação

4 de junho (quinta-feira)

11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho

com o sommelier internacional Jylson Carvalho 18h: Apresentação do saxofonista Isma Morais

5 de junho (sexta-feira)

11h: Sushi & Wine Experience, com Vinicius Caus e Guilherme Vieira

com Vinicius Caus e Guilherme Vieira 16h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Rodrigo Webber

com o sommelier internacional Rodrigo Webber 19h: Harmonizando charutos e vinhos, com o cigar sommelier pela IACS, com Lucas Gregol e Fábio Miranda.

6 de junho (sábado)

13h30min: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Lidielle Quadros

com o sommelier internacional Lidielle Quadros 14h30min: Gelato in Vino Esperienza: quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso.

quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso. 16h: Vinho & Inovação: O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani

O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani 18h30min: Entre Vinhos e Tintas, com Dengo Ateliê.

com Dengo Ateliê. 19h30min: Apresentação musical de Mauro Camargo e Luciano Brito

7 de junho (domingo)