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CEO da RBS fará palestra sobre o futuro da comunicação em Caxias do Sul

Patrícia Fraga participará da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) na segunda-feira (15)

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