CEO da RBS fará palestra sobre o futuro da comunicação em Caxias do Sul

Patrícia Fraga assumiu como CEO da RBS em janeiro deste ano. Nani ArtClub / Divulgação

Como marcas podem seguir relevantes em um cenário de constantes transformações? Essa será uma das reflexões propostas por Patrícia Fraga, CEO da RBS, na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), que ocorre na segunda-feira (15), às 12h.

Intitulada "A Comunicação do Futuro", a palestra abordará os desafios e as oportunidades para empresas que buscam fortalecer a conexão com seus públicos em um contexto cada vez mais dinâmico e digital.

No encontro, Patrícia apresentará tendências que já estão transformando a forma como as pessoas consomem informação, entretenimento e experiências. Temas como inteligência artificial, segmentação, personalização, comunidades, novos formatos e jornadas multiplataforma de conteúdo estarão entre os assuntos abordados.

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Ao longo de 25 anos de trajetória na RBS, Patrícia Fraga, que assumiu como CEO em janeiro deste ano, acompanha de perto as transformações da comunicação e da indústria de mídia, liderando iniciativas voltadas à inovação, à evolução dos modelos de negócio e ao fortalecimento da conexão entre marcas e audiências.