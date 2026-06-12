Economia

Dia dos Namorados
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Casais de Caxias do Sul apostam em negócios juntos e fortalecem relações; conheça a receita para dar certo

Para que a experiência a dois tenha sucesso, especialista recomenda comunicação aberta, divisão de tarefas, planejamento e tempo de qualidade fora das funções profissionais

Alana Fernandes

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