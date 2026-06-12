Casais de Caxias do Sul apostam em negócios juntos e fortalecem relações; conheça a receita para dar certo

Os arquitetos Bárbara Fernandes Dall Alba, 38 anos, e Saymon Dall Alba, 39, administram uma hospedagem com uma amiga, executam projetos juntos, mas também mantêm escritórios separados. Porthus Junior / Agencia RBS

Eles provam que é possível ter sorte no amor e nos negócios. São casais que resolveram estender a parceria para além da relação a dois e empreendem juntos em Caxias do Sul. A receita para dar certo, recomendam especialistas — e os próprios envolvidos —, inclui ingredientes como comunicação aberta, divisão de tarefas, planejamento e tempo de qualidade fora das funções profissionais.

Embora aponte que não há um levantamento específico, o assessor de negócios do Sebrae Agomar Engers observa que existe um movimento de casais interessados em abrir negócios em parceria na Serra. A tendência, segundo ele, é percebida especialmente no setor gastronômico. Engers atende Caxias do Sul e outros 14 municípios da região.

Para ele, entre as principais vantagens de abrir um negócio com o parceiro estão a confiança, a agilidade nas decisões e a complementação de competências. Por outro lado, é preciso ter maturidade e seguir um planejamento para que o negócio não leve por água abaixo a relação romântica.

— O casal precisa entender que é um compromisso profissional. Não podemos misturar o CNPJ com os CPFs. Um exemplo é ter um plano de contas muito bem separado da empresa e das questões do casal em si. Outro ponto fundamental é manter o diálogo e ter uma clareza de planejamento: onde queremos chegar? Qual é a nossa missão como empresa? Ou seja, definir o papel de cada um dentro do negócio e definir onde pretendem chegar em um curto, médio e longo prazos — aconselha o especialista do Sebrae.

Realizar um estudo de viabilidade e a modelagem de negócio são alguns dos caminhos apontados por Engers para que o sonho de empreender não se torne um pesadelo futuro para a família.

— Eu sempre comparo que o casamento é muito similar à criação de um CNPJ. Para casar, precisa namorar, conhecer a pessoa. Para abrir um negócio, é preciso modelá-lo e entender se faz sentido, tanto para o teu momento quanto para o teu plano de vida — analisa o assessor de negócios do Sebrae.

A Perfetto Protein Club é comandada pelo empresário Tiago Cornelli e pela médica Raquel Lovison. Eles estão juntos há 29 anos e abriram o negócio juntos no fim de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Juntos há 29 anos, a médica Raquel Lovison, 43 anos, e o empresário Tiago Cornelli, 46, estão entre os que seguiram a tendência observada pelo Sebrae na região. No fim de 2024, eles abriram a Perfetto Protein Club, um ambiente voltado à nutrição saudável e ao emagrecimento, com opções de lanches para saborear no local e produtos para levar para casa.

A ideia de montar um negócio em parceria surgiu em um momento em que a médica terminava os estudos e o empresário vivia uma transição na carreira, insatisfeito com a função na indústria. Para eles, o trabalho a dois tem como base o apoio e o protagonismo das habilidades de cada um.

— Dividimos as tarefas a partir dos pontos positivos de cada um. Acredito que se o casal está em sintonia, tem vontade de crescer junto, o negócio flui — diz Tiago.

Afinidade e muita conversa

Saymon e Bárbara são arquitetos e estão juntos há cerca de 15 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Um namoro iniciado no fim da faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Um casamento, uma filha e negócios juntos. É assim que o relacionamento do casal Bárbara Fernandes Dall Alba, 38 anos, e Saymon Dall Alba, 39, caminhou nos últimos 15 anos.

O empreendedorismo a dois foi construído de forma natural e leve. Hoje, eles administram uma hospedagem com uma amiga, executam projetos juntos, mas também mantêm escritórios separados, com propostas que se complementam dentro da arquitetura.

O entendimento do casal é que a afinidade construída no relacionamento romântico reflete nos projetos em conjunto:

— Sinto que é mais fácil nos ajudarmos. Quando eu estou na obra, sei exatamente se o Saymon não vai gostar de alguma coisa e já me antecipo — enfatiza Bárbara.

— Além disso, o bom de termos frentes um pouco separadas é que eu posso dar uma opinião, mas a Bárbara tem o direito de aceitar ou não ou pelo menos pensar sobre. E assim vice-versa — complementa Saymon.

Uma regra que os dois não abrem mão é a conversa franca, seja sobre assuntos pessoais ou profissionais.

— Nós conversamos muito, sobre tudo, desde o início do namoro e acho que isso é algo que vem da terapia. Acredito, inclusive, que a terapia deveria ser algo obrigatório, porque conseguimos entender, formular e trazer o que está incomodando. Isso ajuda nos dois âmbitos, no pessoal e no profissional — comenta Bárbara.

Para dividir negócio x família, o casal também opta por marcar reuniões para tratar exclusivamente dos projetos e mantém grupos isolados, somente sobre trabalho, em aplicativos de conversa.

Um amor cultural

Daiane Borges e William Machado estão juntos há 12 anos. Recentemente, abriram a Igarapé — Projetos de Impacto. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ele da música. Ela da dança. Uma união que tinha tudo para dar certo — e deu. Daiane Borges, 29 anos, e William Machado, 34, se conheceram em 2014 em um concurso de pagode. O contexto artístico se tornou pano de fundo para a construção da família (eles têm uma filha) e, mais, recentemente para a abertura de um negócio, a Igarapé — Projetos de Impacto. A empresa tem foco na elaboração de projetos culturais, tanto privados quanto públicos.

A experiência no trabalho a dois não é inédita. Antes de empreender, Daiane e William trabalharam juntos como educadores sociais, em um mesmo espaço. Mais tarde, ambos fizeram o mestrado em Educação, em turmas diferentes.

— Nós andamos em caminhos bem parecidos. Até brincamos que pegamos carona um no outro. E eu acho muito fácil trabalhar com o William, nos damos muito bem. Nós nos comunicamos bastante, o que é muito legal. Conseguimos colocar na mesa o que está funcionando e o que não está — pontua Daiane.

Para o William, a sintonia é tão grande que, muitas vezes, o "pensar fora da caixa" torna-se um desafio para o casal:

— Enquanto ideias, a gente pensa muito parecido. E o difícil, na verdade, é quando precisa de algo mais, precisa do diferente. As discordâncias normalmente surgem quanto ao jeito de fazer, porque eu sou mais devagar, ela é mais rápida — comenta.