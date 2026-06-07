Camisetas do Brasil, TVs e decoração: como a Copa do Mundo impacta o comércio caxiense

Camisetas são um dos produtos procurados. Com preferência ao modelo canarinho da Seleção Brasileira. Ariél Ziegler / Agencia RBS

Está chegando a hora. A Copa do Mundo 2026 começa na quinta-feira (11). O pontapé inicial será entre México — um dos países sede ao lado de Canadá e Estados Unidos — e África do Sul, às 16h.

A mobilização no Brasil pode até não ser a mesma de outros anos, reflexo, principalmente, do baixo rendimento da Seleção nas últimas edições do mundial. Mesmo assim, a projeção é de um impacto de R$ 4,32 bilhões no varejo brasileiro, 6,5% a mais do que na edição de 2022, conforme prospecta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em Caxias do Sul, a perspectiva é de que a mobilização no comércio seja em segmentos específicos do setor, como aponta Márcia Costa, presidente do Sindilojas. A visão dela é baseada em uma prévia realizada com empresários da cidade.

— Acredita-se em uma movimentação maior em comidas, bebidas, talvez, em segundo lugar, com vestuário, no segmento esportivo, como camisetas e assessórios, pois isso sempre movimenta mais. Mas não dá para dizer que o comércio, como um todo, segue o impacto — explica a presidente do Sindilojas.

E para que o movimento possa ser positivo, Márcia diz ser preciso que os lojistas invistam em decorações e promoções alusivas. Entre os principais formatos de divulgação considera as decorações tanto nas vitrines como na área interna das lojas, além de utilização dos canais digitais.

— A Copa estimula o fluxo e pode criar oportunidades para o lojista. Não garante crescimento automático, porque vai depender de como conduzimos, como as lojas criam estratégias. Usar todas as oportunidades que têm, fazer vitrines diferentes, campanhas, algo que envolva a Copa para incentivar o consumo e prestigiar os jogos. O comércio deve usar isso como oportunidade e criar o desejo do cliente, e que as pessoas tenham experiências boas, porque o consumo está baseado em experiências.

As lojas de vestuário já têm percebido uma procura maior por parte dos clientes, como é o caso das unidades do Grupo Brisa. Um primeiro lote de camisetas da Seleção Brasileira chegou na metade de abril e, em maio, boa tarde das peças já havia sido vendida. O estoque foi reposto no começo de junho.

A gerente de marketing Liliane Lazzarotto explica que de cada 10 camisetas vendidas, sete são na cor canarinho, a tradicional. Para ela, a Copa do Mundo desperta um sentimento de união, o que pode colaborar nas vendas.

— E não são somente os apaixonados por futebol que procuram, a Copa acaba envolvendo família, grupos e pessoas que acompanham o evento como um clima festivo, e não só pelo esporte em si. Temos cinco lojas do grupo que receberam as camisetas, e a camiseta canarinho vendemos todo o primeiro lote, foi um resultado que nos surpreendeu positivamente, já recebemos reposição para continuar atendendo — revela Liliane.

Junho deve ser um mês positivo nas unidades da Brisa. Segundo a gerente, além da Copa do Mundo, o Dia dos Namorados deve impulsionar as vendas, inclusive, a estreia do Brasil, contra Marrocos, será no dia seguinte, 13, às 19h.

— Acredito que muitas pessoas vão ganhar camiseta do Brasil de presente. Esse mês, tanto quanto foi o passado com o Dia das Mães, a Copa vai movimentar bastante, porque é algo que chama bastante atenção para o cliente entrar na loja, se a vitrine está decorada, se tem algo que chame, ele entra e não acaba só comprando produtos de Copa, mas outros também.

Estoque de camisetas zerado em poucos dias

Saída tem sido boa no e-commerce e nas lojas físicas da Kenpo. Ariél Ziegler / Agencia RBS

Outro local que viu a busca por camisetas aumentar foi a Kenpo Sports, como aponta head de marketing Guilherme Scolaro Viana. A movimentação começou a crescer após a convocação feita por Carlo Ancelotti, no dia 18 de maio, e ele acredita que a ida de Neymar ao mundial pode ter feito as vendas subirem.

A procura ocorre tanto na loja física, como no e-commerce, em que as peças da Seleção chegaram a representar 33% do faturamento em uma semana.

— Sentimos bastante porque é mais fácil mensurar (no e-commerce) por dados de plataforma, que já dá as informações. Mas em loja saiu bastante, e aqui notamos que tem muitas empresas que entram em contato para comprar 10, 15 camisetas para premiação de vendas ou para mandar para fornecedores, clientes como brinde — revela Viana.

Alguns modelos esgotaram em cerca de um mês e meio. Nesta semana, a loja garantiu uma nova carga de reposição para poder atender ao público na semana de estreia do Brasil. As peças são vendidas, em média, por R$ 449. O Head de Marketing da Kenpo também considera que os próximos dias devem ser de boas saídas pelo Dia dos Namorados:

— Nas campanhas estamos vinculando ao Dia dos Namorados a camiseta (da Seleção), acaba se tornando um presente bem atrativo.

No comércio caxiense, aumenta compra por televisores de maiores dimensões

No passado era mais comum que as pessoas realizassem a troca de televisão principalmente para acompanhar a Copa do Mundo. Mesmo que esse perfil de consumo tenha mudado um pouco nos últimos anos, as lojas de eletrônicos têm investido em promoções atrativas para atrair os clientes, como é o caso da Colombo.

Andreia Scoto, gerente de uma unidade na Avenida Júlio de Castilhos, explica que o movimento começou ainda em maio, e teve uma grande saída de modelos com 86 polegadas após uma promoção criada pela loja.

— Não é a primeira Copa que eu trabalho, geralmente o pessoal deixa para a última hora, mas está normalizado (o movimento). Há quatro anos eu já era gerente da loja, e sempre teve bastante procura pelas TVs, e esse ano, em específico, são as telas maiores — conta Andreia.

Na Deltasul da Rua Marquês do Herval, o movimento também tem sido bom, segundo a gerente Sergiane Sagrilo. Na loja a movimentação começou ainda em maio, com promoções e condições de pagamento atrativas tanto para televisões como para estofados. Nesse momento, conforme ela, a maior procura tem sido pelos modelos maiores, como 43 e 50 polegadas, e algumas escolhas de 75 polegadas.

— São produtos já com uma tecnologia mais avançada, tem um processador mais rápido, e as pessoas procuram uma qualidade na imagem — exemplifica a gerente da Deltasul.

Grande procura por decorações alusivas à Copa, mas também ao Dia dos Namorados e Festa Junina

Os caxienses vão poder também montar espaços temáticos para acompanhar os jogos. Na Baggio Festas é possível encontrar bandeiras, chapéus, garrafas no formato da taça, e até comidas que podem ser decoradas especialmente para as partidas da Seleção Brasileira.

Conforme a Cleci Baggio, proprietária da loja, o mês de junho já começou com boa movimentação, também somada pelo Dia dos Namorados e pela Festa Junina, que junto à Copa devem auxiliar no faturamento.