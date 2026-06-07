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Camisetas do Brasil, TVs e decoração: como a Copa do Mundo impacta o comércio caxiense

Mundial, que será realizado no Canadá, Estados Unidos e México, se inicia na quinta-feira (11). Estreia da Seleção Brasileira será no sábado (13), contra Marrocos, às 19h

Marcos Cardoso

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