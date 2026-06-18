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Astronauta Marcos Pontes e outros palestrantes desafiam público a repensar a gestão do tempo, no CIC Connection, em Caxias

UCS Teatro recebeu também Erica Bamberg e Ricardo Wagner nesta quinta-feira (18). Edição de 2027 foi confirmada para os dias 23 e 24 de junho 

Bruno Tomé

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