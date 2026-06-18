Astronauta Marcos Pontes e outros palestrantes desafiam público a repensar a gestão do tempo, no CIC Connection, em Caxias

Palestra de Erica Bamberg. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Reflexões sobre o gerenciamento do tempo marcaram o segundo e último dia do CIC Connection, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (18). No UCS Teatro lotado, a nova edição, marcada para 2027, também foi anunciada: será nos dias 23 e 24 de junho.

Na atual edição, o tema foi o tempo, o ativo invisível. Entre os ensinamentos compartilhados estão conselhos de como aproveitá-lo melhor e como a tecnologia pode ser aliada.

Mas, neste segundo dia, as reflexões também chamaram atenção. A exemplo da pergunta que mexeu com a plateia, da consultora Erica Bamberg: "Você pode dar uma morridinha hoje?".

Marcos Pontes em palestra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Gerenciamento de tempo

“E se você tivesse só mais uma semana para viver?”, perguntou o senador e empresário Marcos Pontes. A pergunta contundente abriu espaço para a principal reflexão da palestra: como gerenciar o tempo pensando em objetivos de vida.

Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro ao viajar para o espaço em 2006, lembrou de um acontecimento em Santa Maria. Atuando pelo Exército, viveu um episódio quando pilotava um avião que ficou em chamas. Em segundos, precisou tomar uma decisão rápida do que fazer, que o salvou e não colocou em risco a cidade.

— Você tem alguns segundos para tomar uma decisão. E aí entra o treinamento e o seu controle emocional. O que você vai fazer naquele um segundo de tempo? — relembrou Pontes.

Diante da experiência, Pontes guiou o público ao que considera atitudes que podem mudar a gerência sobre o tempo e o que fazer com ele. Como lembrou o palestrante, escolhas devem ser feitas, uma vez que o tempo não é um bem que dá para deixar no banco e usar depois.

A chave, para ele, está em comportamentos como o foco e a persistência, a partir de uma sistemática.

— Como é que você vai se transformar naquela pessoa que realiza aquele seu sonho? E aí vem a atividade do dia a dia — destacou.

Pontes explicou que o caminho pode ser criar um planejamento para o dia a dia. Mas, acima de tudo, o planejamento deve ser seguido. O empresário também sugere a criação de bons hábitos, fugindo das armadilhas do cérebro, como buscar a zona de conforto ou a procrastinação.

— Você vai trazer isso dentro de um planejamento e executar esse planejamento no dia a dia, como um sistema. Isso aqui é a base para você desenhar aquele sistema para você sair de uma ideia e chegar no resultado lá. Uma vez que você detectou onde você quer chegar e quais são os seus objetivos — afirmou.

Erica Bamberg em palestra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

"Você pode dar uma morridinha hoje?"

A fundadora da consultoria 7th Art, Erica Bamberg, compartilhou uma experiência que mudou a percepção do tempo para um cliente dela. Num sábado de manhã, Erica, moradora do Rio de Janeiro, recebeu a ligação de um empresário de Natal (RN).

Na ligação, o empresário contava que foi parar na UTI. Mas o que ele percebeu era que não tinha tempo "nem para dar uma morridinha". A partir disso, a consultora questionou a todos: "Você pode dar uma morridinha hoje?".

A reflexão fez parte da mensagem que Erica queria passar para o público no UCS Teatro:

— Para que todo mundo desperte uma nova relação com o tempo, que o tempo não é o antagonista. Nós somos responsáveis pelas decisões que a gente toma e a gente sempre ocupa o tempo por não ter tempo.

Outra lição que a palestrante trouxe foi sobre "quem você autoriza a quebrar as suas convicções?". O sentido é de repensar o que é importante colocar intensidade e utilizar o tempo.

— É superimportante que você tenha pessoas que quebrem suas convicções e que criem discussões para você repensar. É importante você olhar a sua vida num todo, onde você bota mais intensidade. É no trabalho? Que outros lugares você poderia permitir a também colocar um pouquinho dessa intensidade e a gente fazer uma redistribuição? O que você faz hoje é importante? Como é que você avalia isso? — refletiu.

Ricardo Wagner em palestra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

"A IA está permitindo que a gente volte a ser humano"

Único paulista de uma família de gaúchos, Ricardo Wagner, que atuou por 19 anos na Microsoft, trouxe uma visão de como a inteligência artificial (IA) pode ajudar a economizar o tempo. Na empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen, o especialista participou da equipe que desenvolveu o Copilot.

Para Wagner, tarefas operacionais podem ser assumidas por ela, deixando o tempo livre para o humano usar com qualidade ou para colocar o cognitivo em tarefas mais complexas.

— É mostrar que a IA está permitindo que a gente volte a ser humano, que a gente volte a conectar com temas que são temas humanos, inerentes e únicos. Ética, empatia compaixão, discernimento, julgamento, tesão... E aí, não tem isso se você está preso no teu cognitivo em atividades operacionais de dia a dia. Que vida que você está levando? — questionou.

Wagner também lembrou da importância dessas tecnologias como forma de dar possibilidades para alguém que possui algum tipo de deficiência. Nos trabalhos em que participou na Microsoft, o especialista sempre levou em conta a oportunidade de serviços cognitivos para "empoderar pessoas".