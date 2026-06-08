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Associados da Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, aprovam pré-acordo para venda da marca para empresa catarinense

De acordo com nota, negociação com a Laticínios Tirol prevê a continuidade da produção no município das Hortênsias para a linha de lácteos

Bruno Tomé

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS