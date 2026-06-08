Associados da Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, aprovam pré-acordo para venda da marca para empresa catarinense

Associados da Cooperativa Piá em votação nesta segunda-feira (8). Cooperativa Piá / Divulgação

Os associados da Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, aprovaram um pré-acordo com a Laticínios Tirol, de Santa Catarina, em assembleia nesta segunda-feira (8). A negociação prevê a venda da marca Piá e submarcas.

Em notas distintas, as duas empresas afirmam que o pré-acordo está "inserido em uma robusta estratégia empresarial e de continuidade dos negócios da cooperativa". A Piá conta com mais de 20 mil associados.

Conforme a comunicação da Cooperativa Piá, apesar da venda da marca, existe a previsão da manutenção da fabricação dos produtos lácteos em Nova Petrópolis. Além disso, entre as medidas, estão a não realização da venda de ativos e a manutenção do direito da cooperativa de utilização da marca Piá para produtos não lácteos.

— A ação busca fortalecer os negócios da cooperativa e garantir a continuidade da produção, já que o pré-acordo permite a utilização da planta industrial de lácteos para terceiros ou ainda o desenvolvimento de uma nova marca e a industrialização de produtos próprios — afirmou o liquidante da Cooperativa Piá, Jorge Dinnebier.

A aprovação é um dos passos do processo que contempla outras etapas e cumprimento de condições necessárias para a conclusão da operação. Valores e ações não foram detalhados.

Para a Tirol, segundo comunicado, "a negociação está alinhada à sua estratégia de crescimento sustentável, sempre com respeito à tradição, à qualidade e à relevância regional da marca Piá".

Em março, liquidação das atividades foi aprovada

Em outra assembleia, em março, os associados tinham aprovado a liquidação das atividades da Piá. Na prática, o ato permitia a continuidade dos trabalhos da Piá, de Nova Petrópolis. Com isso, a cooperativa seguiu com a produção, entrega dos produtos e atendimentos aos beneficiados.

Por outro lado, a liquidação criou condições legais para uma série de mudanças, que facilitariam a recomposição da cooperativa. Entre as medidas estavam a suspensão de processos de cobrança e execuções movidos por credores. A medida também ampliou prazos e reduziu juros para pagamentos de dívidas.