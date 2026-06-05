ARP lança circuito de encontros no interior com estreia em Bento Gonçalves

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) inicia um circuito de encontros pelo interior do Rio Grande do Sul para aproximar profissionais, empresas e instituições ligadas ao mercado da comunicação. Batizado de IntegrARP, o projeto terá quatro edições e começa em Bento Gonçalves na próxima terça-feira (9).

O primeiro encontro será realizado às 19h, na Vinícola Paulo Geremia, no Vale dos Vinhedos, com o painel "Conteúdo que posiciona: presença, narrativa e valor de marca". Participam do debate Ana Ferreira, da Fruki Bebidas, Sheila Tomazoni, da Rands/Randoncorp, e Suani Campagnollo, da Agência Batuca. Elas compartilharão perspectivas sobre construção de marca, estratégia e negócios.

Leia Mais Grupo RBS marca presença na ExpoBento e na Fenavinho, em Bento Gonçalves

A noite contará com um happy hour e serviço de gastronomia assinado pelo Paulo Geremia Vino & Cucina. O evento é gratuito e direcionado a profissionais, agências, veículos e estudantes do mercado de comunicação da região, mediante inscrição prévia pela plataforma Sympla.