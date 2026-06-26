Após febre de 2025, preço do morango volta ao normal, enquanto outra tendência ganha espaço nas confeitarias

O morango do amor, febre em 2025, deu espaço aos festivais de fatias de torta, em 2026. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quase um ano depois da febre do morango do amor, a fruta já voltou aos preços considerados normais. Hoje, o morango é vendido por produtores e boxistas na Central de Abastecimento (Ceasa) Caxias do Sul por R$ 7,50 a bandeja ou R$ 30 o quilo, em média.

Na época da febre, a produção não foi suficiente para a demanda. O quilo chegou a ser vendido por R$ 90, valor três vezes mais alto do que o praticado atualmente.

No ano passado, a corrida em busca da fruta, seja em mercados ou com distribuidores, fez os morangos desaparecem das prateleiras dos mercados. Mas em 2025, além da grande procura, as condições climáticas também interferiram nas produções.

— De lá pra cá, a venda do morango ficou maior do que a média. A quantidade da produção também foi maior, porque esse ano foi um ano bom para produção. O preço teve uma queda (em comparação com o ano passado, fora do período da febre do morango do amor) — analisa o gerente técnico operacional da Ceasa, Marcelo Bufon.

Inclusive, Bufon observa que a busca pela fruta aumentou em relação à períodos normais do último ano:

— Esse foi um ano bom, se produziu muito, a comercialização agora foi bem maior do que foi o outro ano (em períodos normais).

Nova aposta do ano

A confeiteira Thayse Machado foi uma das confeiteiras que precisou comprar o quilo de morangos a R$ 90 no ano passado. Proprietária do Empório Doce D'Oro, no bairro São Caetano, conta que mesmo após a febre, segue oferecendo, esporadicamente, o doce na vitrine. No entanto, a saída não se compara ao que foi no final de julho e início de agosto de 2025.

— O morango trouxe, para nós, a visibilidade. Porque nós somos estabelecimento de bairro. Então, o pessoal vinha e eles descobriam que aqui a gente tem um café. Foi que acabou nos dando um retorno maior ainda do que o próprio morango — analisa.

Desde agosto do ano passado, quando a venda dos morangos do amor diminuiu, a aposta da confeiteira é o festival de fatias, com variedade de sabores de tortas vendidos de forma fracionada. Uma proposta que não a deixa tão dependente apenas de um insumo e que tem feito sucesso nas redes sociais pelo Brasil todo. O evento conta com sabores considerados por Thayse como "ousados", como lavanda, chocolate com pimenta e o famoso pudim.

— No nosso festival, não vai ter Martha Rocha ou Morango Moreno. É algo que tu não vai encontrar fácil. São tortas que são de autenticidade nossa. A gente conseguiu contabilizar que recebemos mais de duas mil pessoas em dois dias (no festival no último mês) — explica.

Com pedaços generosos, que chegam a pesar 500 gramas cada um, com preço de R$ 30, o festival de fatias de torta tem conquistado o público e virado tendência no RS e no Brasil. Na confeitaria de Thayse, o movimento é grande até os últimos pedaços disponíveis. O que mais faz sucesso, conforme a confeiteira, é a torta de pudim, que leva o doce no recheio e também na cobertura.