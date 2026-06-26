Economia

Depois do amor
Notícia

Após febre de 2025, preço do morango volta ao normal, enquanto outra tendência ganha espaço nas confeitarias

No último ano, a fruta chegou a ser vendida por R$ 90 o quilo, preço três vezes maior do que o atual

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS