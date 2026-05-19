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Tribunal Regional do Trabalho promove mediações coletivas em Caxias do Sul

Sessões estão marcadas para a quinta-feira (21), a partir das 11h. Encontros terão participação de sindicatos e empresas dos setores da saúde e metalúrgico

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