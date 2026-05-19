Tribunal Regional do Trabalho promove mediações coletivas em Caxias do Sul

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Está prevista para a quinta-feira (21) uma série de mediações coletivas promovidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), em Caxias do Sul.

Os encontros envolverão os sindicatos de trabalhadores e empresas dos setores da saúde e metalúrgico, a partir das 11h, na sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho, em Caxias.

A primeira pauta do dia será entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Caxias do Sul e o Hospital Saúde.

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Às 14h, será realizada audiência conjunta envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e as empresas Progas Indústria Metalúrgica e PHD Guindastes.

Na sequência, às 14h30min, ocorrerá mediação entre o mesmo sindicato e a empresa Unylaser Indústria Metalúrgica. Por fim, às 15h, será realizada audiência entre a entidade sindical e a Tramontina Farroupilha Indústria Metalúrgica.