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Sobrevivente de acidente aéreo nos Andes compartilha lições de resiliência na Gramado Summit

Gustavo Zerbino encerrou a programação do Palco Principal nesta quarta-feira  (6) com história de superação após acidente de avião; evento segue até sexta (8)

Gabriela Alves

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