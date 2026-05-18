Setor turístico da Serra gaúcha projeta a temporada de inverno entre otimismo e cautela

Na Região das Hortênsias, o otimismo se volta para as férias escolares, em julho. Mauro Vieira / Agencia RBS

Dúvidas e expectativas marcam a preparação para a temporada de inverno na Serra gaúcha neste ano. O cenário contrastante é apontado por entidades turísticas do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e da Região das Hortênsias. No Estado, o governo prevê 1,26 milhão de desembarques nos aeroportos gaúchos entre junho e agosto, o que representa um crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2025.

A projeção foi apresentada na última terça-feira (12), durante o lançamento inédito da Temporada de Inverno 2026, no Palácio Piratini.

— O turismo movimenta uma cadeia extremamente ampla, gerando emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões. O turismo na ponta é feito pela iniciativa privada. Ao poder público cabe criar condições, investir em promoção, infraestrutura e articulação para potencializar esses resultados — destacou o secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub.

Com 12 meios de hospedagem, 31 vinícolas e duas agências de turismo receptivo, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) está otimista para o desempenho do setor na estação mais fria do ano em Bento Gonçalves.

— A procura está aquecida. Já temos reservas próximas a 61% nos finais de semana nos meios de hospedagem localizados no Vale. E a expectativa do setor é superar os 80% para todo o período de inverno 2026 (junho a agosto) — resume o presidente da entidade, André Larentis.

Em 2025, foram registradas 1.055.144 chegadas de visitantes pelo modal aéreo do RS, entre junho e agosto, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Entre o incerto e o otimismo

Nas Hortênsias, a situação, por ora, é menos confiante que no Vale dos Vinhedos. Ao menos é o que aponta o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Claudio Souza.

De acordo com ele, até esta sexta-feira (15), a ocupação da rede hoteleira é de 44% para o próximo mês. A tendência é de que o alcance seja de até 60% na ocupação — um número considerado baixo para a época do ano. A entidade representa estabelecimentos de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis.

— É abaixo daquilo que a gente pensava e esperava. Estamos com uma média de permanência de 3,6 noites. Deste percentual (para junho), 27% do público é do Rio Grande do Sul e 26% é de São Paulo. O que falta realmente são outros Estados, que, por uma função econômica, por uma função de mídia, não estão realmente vindo, não estão comprando com antecedência — analisa o representante do SindTur.

O otimismo, neste momento, é direcionado para o mês de julho, quando crianças e adolescentes entram em férias escolares, um facilitador para as viagens em família.

— Para o mês de julho, hoje, nós estamos com 39% de ocupação. Esperamos que chegue a 70%, mas ainda não sabemos se chegará — relata.

O entendimento, segundo Souza, é de que a janela de contratação está diminuindo, o que significa que os turistas estão deixando para fazer as reservas na rede hoteleira "em cima da hora". Para ele, o ideal é que as contratações ocorram com no mínimo 90 dias de antecedência. Neste sentido, a opinião do presidente da entidade é de que a campanha do governo estadual chega atrasada.

— Essa campanha deveria ter sido lançada no mês de março. Eu não sei quais Estados vai atingir. Nada disso nos foi informado — diz, acrescentando:

— Hoje, a temporada de inverno está realmente em uma grande incógnita e uma grande expectativa de como será. Eu acredito que vai ser bem inferior ou inferior a 2025 — finaliza.

A procura abaixo do esperado em hospedagens é reflexo, para Souza, do cenário econômico do país e do aumento do preço das passagens aéreas. Em março, os bilhetes registraram acréscimo de 17,8% frente ao mesmo mês de 2025. Ele ainda entende que eventos como a Copa do Mundo e as eleições também impactem o interesse dos viajantes.

O que diz o governo estadual

Em nota, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) detalhou que esta foi mais uma das ações dentro da estratégia de promoção do governo gaúcho e que atividades estão sendo realizadas desde o ano passado. Além disso, uma agenda de ativações está sendo preparada para atrair turistas entre 21 de junho e 22 de setembro:

"Ainda em novembro do ano passado, durante o Festuris, em Gramado, já foram realizadas ativações e ações voltadas à promoção da temporada de inverno de 2026. Em março deste ano, o tema também esteve presente nas ações durante a Feira da Ugart, em Porto Alegre. Na sequência, em abril, o Rio Grande do Sul lançou o Inverno Gaúcho para o mercado nacional durante a WTM Latin America, em São Paulo, uma das maiores feiras de turismo da América Latina.

Além disso, em 2025 o governo do Estado realizou uma campanha nacional de promoção do inverno gaúcho, estratégia que está sendo retomada e ampliada novamente em 2026. A atuação inclui campanhas publicitárias, ações com operadores e agências, press trips, presença em feiras nacionais e internacionais e capacitações do trade turístico em todo o Brasil.

O Estado também está trabalhando em uma agenda de ações e ativações para movimentar efetivamente toda a temporada de inverno, entre 21 de junho e 22 de setembro, fortalecendo o fluxo turístico ao longo de todo o período.