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Setor turístico da Serra gaúcha projeta a temporada de inverno entre otimismo e cautela

Em Bento, a tendência é de 80% de ocupação na rede hoteleira, entre junho e agosto. Região das Hortênsias aposta nas férias de julho

Alana Fernandes

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