Segundo dia de Gramado Summit terá ator da série "Peaky Blinders" e Luiza Helena Trajano na programação

Programação começou na quarta-feira (6). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (7), segundo dia de programação da Gramado Summit, painelistas de renome como João Branco, profissional de marketing que acumula passagens por marcas como Novartis, Procter & Gamble e Ferrero, e Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, ocupam o palco para mais um dia de troca de experiências e debates sobre inovação e protagonismo humano. O evento começou na quarta (6) e segue até sexta (8).

A abertura do Serra Park será às 8h de quinta. A programação do Palco Principal se inicia às 9h30min, com Gustavo Cerbasi, consultor de finanças, professor e autor. Também são destaques da programação a Diretora de marca da L’Oréal Paris no Brasil, Maíra Matta, às 12h15min, e o ator Harry Kirton, conhecido pelo papel em Peaky Blinders, fenômeno na Netflix, às 15h50min.

A Gramado Summit conta com 12 palcos paralelos, com programação simultânea. Entre eles, o Divergente, onde ocorrerá o debate de ideias a partir da perspectiva de que a inovação nasce do confronto de perspectivas e da liberdade de pensamento. Já o Insurgente promete libertar a inquietação do público, enquanto o Share terá o foco nas tendências de marketing e comunicação. A cultura pop, os games e a tecnologia terão espaço próprio no palco Geek.

A feira ocupa 28 mil metros quadrados no centro de eventos e feiras Serra Park. Ao todo, mais de 350 palestrantes e 500 empresas expositoras estarão presentes para debater inovação, tecnologia e negócios com foco no protagonismo humano. A expectativa é de reunir até 23 mil pessoas ao longo dos três dias.

Serviço