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Segundo dia de Gramado Summit terá ator da série "Peaky Blinders" e Luiza Helena Trajano na programação

A abertura do Serra Park será às 8h desta quinta-feira (7). A programação do Palco Principal se inicia às 9h30min

Gabriela Alves

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