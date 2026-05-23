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Robôs, automação e inteligência artificial: de passagem por Caxias, especialistas nacionais projetam o futuro da indústria

Lideranças de diferentes segmentos destacam novidades e tendências apresentadas em eventos internacionais, como a Feira de Hannover, na Alemanha, como possibilidades para as fábricas na Serra

Gabriela Alves

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