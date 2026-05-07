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Puxada pela indústria e serviços, economia de Caxias do Sul cresce 11,8% em março 

Dados divulgados pela CIC e CDL mostram recuperação da atividade econômica no mês, apesar das perdas acumuladas da indústria no ano

Pablo Ribeiro

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