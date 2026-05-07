Puxada pela indústria e serviços, economia de Caxias do Sul cresce 11,8% em março 

Os indicadores internos do setor industrial também avançaram. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A economia de Caxias do Sul cresceu 11,8% em março na comparação com fevereiro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (7) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL).

O principal impulso veio da indústria, que avançou 15,8% no período. Os serviços também tiveram forte crescimento, com alta de 10,6%. Já o comércio apresentou desempenho mais tímido, com avanço de 1,2%.

Na comparação com março de 2025, a economia caxiense cresceu 4,8%, já descontados os efeitos sazonais. O destaque novamente ficou com os serviços, que avançaram 16,2%. O comércio cresceu 4,9%, enquanto a indústria recuou 1,5%.

No acumulado do primeiro trimestre de 2026, porém, o cenário ainda é de estabilidade. Enquanto os serviços acumulam alta de 9,4% e o comércio cresce 5,3%, a indústria registra retração de 7,2%, o que levou o indicador geral da economia a uma leve queda de 0,1%.

Nos últimos 12 meses, a economia de Caxias do Sul acumula recuo de 0,8%. Conforme a análise das entidades, os resultados seguem impactados pelos juros elevados, pelas incertezas econômicas e pelas tensões geopolíticas, fatores que continuam afetando investimentos e o ritmo da atividade econômica.

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, março de 2026. CIC e CDL Caxias do Sul / Divulgação

Além do crescimento de 15,8% na atividade industrial, os indicadores internos também avançaram. As compras industriais tiveram alta de 26%, enquanto as vendas cresceram 19,4%. A massa salarial do setor também aumentou, com avanço de 18,7%.

Apesar da melhora pontual, a avaliação é de que a indústria ainda enfrenta dificuldades para manter um crescimento mais consistente, principalmente por causa do custo elevado do crédito e da desaceleração da demanda.

Exportações avançam

As exportações de Caxias do Sul cresceram 23,5% em março na comparação com fevereiro. No acumulado de 12 meses, a alta chega a 11,3%. Já as importações tiveram leve queda de 0,5% no mês e acumulam retração de 9,9% em um ano. Com isso, o saldo da balança comercial do município cresceu 70,6% no acumulado dos últimos 12 meses.

Atualmente, as importações do município são concentradas principalmente em máquinas e aparelhos, que representam 51% do total comprado no exterior. Já os materiais de transporte lideram as exportações, respondendo por 44% dos embarques.

A Argentina segue como principal destino das exportações de Caxias do Sul, concentrando 21% das vendas externas. Depois aparecem Chile, com 13%, Estados Unidos, com 11%, e México, também com 11%.