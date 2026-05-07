Economia

Agricultura
Notícia

Produtores que apostaram no plantio de nogueiras há dez anos celebram a primeira grande safra da noz pecã na Serra

Abertura oficial da colheita ocorre nesta sexta-feira em Nova Pádua; cultivo dos anos anteriores foi marcado pela espera e por perdas causadas pela chuva 

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS