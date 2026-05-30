Prazo de entrega do Imposto de Renda se encerra com 95% das declarações entregues em Caxias do Sul  

Encerrada às 23h59min desta sexta-feira (29), as entregas do Imposto de Renda em Caxias do Sul chegaram a 95,22% do esperado.
Ao todo, 168.075 caxienses prestaram contas à Receita Federal. Na Serra, o total de 391.806 declarações entregues chegou a 97,7% do esperado.
A base de comparação são os números do ano passado que consideram também as entregas fora do prazo.
Segundo o delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, Leandro Tessaro Ramos, os números ainda devem aumentar e chegar próximos aos de 2025.
— Existe uma expectativa de aumento de 2% nas entregas a nível nacional, mas o próprio crescimento mais tímido da economia reflete em um crescimento menor da renda — diz.
Não entreguei e agora?
O programa da Receita Federal volta a estar liberado nesta segunda-feira (1º) para o recebimento das declarações atrasadas.
A multa mínima é de R$ 165,74 e já estará incluída, mas é proporcional ao imposto devido e pode ser mais alta em caso do contribuinte ter imposto a pagar.