Prazo de entrega do Imposto de Renda se encerra com 95% das declarações entregues em Caxias do Sul  

168.075 contribuintes prestaram contas à Receita Federal em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Encerrada às 23h59min desta sexta-feira (29), as entregas do Imposto de Renda em Caxias do Sul chegaram a 95,22% do esperado.

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Ao todo, 168.075 caxienses prestaram contas à Receita Federal. Na Serra, o total de 391.806 declarações entregues chegou a 97,7% do esperado.

A base de comparação são os números do ano passado que consideram também as entregas fora do prazo.

Segundo o delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, Leandro Tessaro Ramos, os números ainda devem aumentar e chegar próximos aos de 2025.

— Existe uma expectativa de aumento de 2% nas entregas a nível nacional, mas o próprio crescimento mais tímido da economia reflete em um crescimento menor da renda — diz.

Não entreguei e agora?

O programa da Receita Federal volta a estar liberado nesta segunda-feira (1º) para o recebimento das declarações atrasadas.