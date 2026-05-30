Economia

Prestação de contas
Notícia

Prazo de entrega do Imposto de Renda se encerra com 95% das declarações entregues em Caxias do Sul  

Ao todo, 168.075 contribuintes prestaram contas à Receita Federal; na Serra, o total de 391.806 chegou a 97,7% do esperado

Pedro Zanrosso

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