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Padronização por tamanho e limite por defeitos: como nova regra do Ministério da Agricultura pode impactar a produção de morangos na Serra

Portaria 886/2026 entrou em vigor em fevereiro. Região, conforme a Emater, produziu cerca de 14 mil toneladas da fruta em 2025

Marcos Cardoso

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