Economia

Indicação Geográfica
Notícia

Comitiva de produtores da Serra busca na Itália conhecimentos para o processo de certificação do queijo colonial

Organizada pelo Sebrae, missão técnica levou mais de 20 fabricantes e técnicos para conhecer regiões italianas que transformaram alimentos locais em referência global. Criação de uma associação será oficializada na próxima Expointer, que ocorre em agosto e setembro em Esteio

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS