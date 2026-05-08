Na Gramado Summit, gestor da MagaluCloud, primeira nuvem 100% brasileira, diz que projeta crescer 400% em 2026

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Gestor da primeira nuvem 100% brasileira, a MagaluCloud, Rodrigo Schiavini, está à frente do projeto audacioso do grupo Magalu. A tecnologia da Cloud, que armazena hoje 55% dos dados da companhia, projeta crescer 400% só neste ano. Isso porque o banco de dados nacional garante às empresas soberania e a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, além de custos reduzidos pelas negociações em moeda brasileira. Schiavini participou da Gramado Summit, um dos principais eventos de inovação na América Latina, que ocorreu entre quarta (6) e sexta-feira (8), no centro de eventos Serra Park.

Uma das principais vantagens dessa tecnologia, conforme Schiavini, é a redução da dependência de servidores estrangeiros. Com uma infraestrutura nacional, dados podem trafegar dentro do próprio território brasileiro, reduzindo atrasos de conexão (a latência, termo usado na tecnologia) e melhorando a velocidade de serviços digitais, como aplicativos, e-commerces, streaming e sistemas bancários.

Em entrevista exclusiva, Schiavini contou sobre sua trajetória empreendedora e como a MagaluCloud funciona, na prática, para as empresas. Confira:

Como você virou empreendedor e qual foi o caminho até chegar nesse papel de gestão, atualmente, na Magalu?

Me considero empreendedor desde quando eu comecei a trabalhar na minha vida. Desde o primeiro emprego, sempre tive o foco de resolver as coisas como se fosse a minha empresa. Mesmo nem sabendo o que era empreendedorismo, tudo que eu pegava para fazer, eu fazia da melhor forma.

Isso foi me dando uma condição de trabalho que levou ao empreendedorismo. Em 2006, foi a primeira oportunidade que eu tive de empreender.

Em uma conversa com o diretor da empresa que eu trabalhava, ele me falou: "E se nós abríssemos uma outra empresa?". Em que a minha empresa é o primeiro cliente, só que a gente dá liberdade para você vender para outras empresas esse mesmo serviço de desenvolvimento. E aí surgiu a primeira startup, que se chamava Fábrica de Bits.

Como foi o período com a startup?

Essa era uma fábrica de software. Com o passar do tempo, ela se transformou, a gente reduziu o nome, se chamou FBits. A gente trocou de desenvolvimento de software e nos transformamos em uma plataforma de comércio eletrônico. Foi onde eu vim para o comércio, para o mundo online do comércio eletrônico, em 2012.

Em 2016, a empresa foi vendida pro grupo LocaWeb. Logo depois que eu saí, fundei a SmartHit, que é um sistema de busca e recomendação. Essa teve um crescimento muito mais acelerado e, em quatro anos, a Magalu encontrou a gente e eu passei a ser gestor desta minha ex-empresa dentro do grupo Magalu.

Foi assim que você entrou no grupo Magalu?

Sim, durante três anos eu fiquei gerindo essa mesma empresa, como se eu recebesse a Magalu como um grande cliente desse meu produto. No final de 2023, eu recebi a proposta para assumir uma área dentro da Magalu Cloud, mas na área de software.

E agora, neste começo de ano, eu assumi todo o restante da parte de infraestrutura inteira da MagaluCloud, de toda essa parte que envolve a nuvem, tecnologia.

Qual o diferencial da MagaluCloud?

Como a gente tem essa estrutura toda dentro do Brasil, existe uma questão que se chama latência. É o tempo que o meu celular leva para se comunicar com essa máquina, que realmente faz as coisas, e ela devolve a informação para o meu celular.

A maioria das coisas que a gente usa no celular, por exemplo, elas não são processadas e executadas no celular. Elas são executadas em um lugar fora, muito mais potente, e mandam o retorno para dentro do nosso celular. Com a MagaluCloud esse tempo reduz. Isso se chama latência, o tempo de vai e volta.

Muda algo para o consumidor final?

Para o consumidor final, não. Por que que ele não sente? Porque quem contratou a Cloud, ou tem algo muito performático e possibilita o negócio dele ter isso, ou está gastando muito dinheiro em Cloud para poder oferecer aquilo pro consumidor.

Ele vai oferecer a mesma coisa para o consumidor final, só que ele vai gastar bem menos com isso. Com essa redução, ele consegue ter uma lucratividade maior, investir mais, vai oferecer mais funcionalidades, outras tecnologias. Então, ele ganha uma capacidade de crescimento maior.

Para o usuário final, a gente como construtor, está sempre fazendo de tudo para dar a melhor experiência.

De que forma?

Falando de inteligência artificial, tem um cliente nosso que, das várias coisas que ele faz, uma delas é trabalhar com voz. Que é você conversar com a inteligência artificial. Um problema que a gente tem até agora, que não está totalmente resolvido, é: eu mando uma informação para a inteligência artificial, ela demora um pouquinho e de repente ela responde. Isso acontece porque a inteligência tem que receber esse áudio, transcrever, transformar em texto, passar para uma IA, ela vai interpretar e vai responder. Esse processo é muito rápido.

Ele vai recompilar em áudio e mandar. Para isso tudo acontecer, tem um tempo muito grande. Quando ele trouxe essa tecnologia para o nosso Cloud, a latência, 16 vezes mais rápida, fez com que a conversa em voz praticamente não tivesse mais tempo de intervalo.

Quais as projeções para o futuro?

Nós temos um plano bem arrojado de futuro, porque é uma necessidade latente de todas as empresas e nós temos uma condição favorecida pelo aspecto global da nossa soberania.

Quando eu estou dentro da MagaluCloud, 100% nacional, a jurisdição é nossa. Se o nosso governo obrigar a fazer alguma coisa, nós somos sujeitos a qualquer uma das empresas que estão aqui no Brasil de igual forma.

Ninguém mais no globo tem essa condição de chegar a acessar qualquer dado. Então, isso a gente chama de soberania nacional, soberania do dado, estamos protegidos por nós.

Você soma essas duas coisas: a necessidade da soberania estar protegida dentro do nosso ambiente, com uma redução de custos, e a gente tem um mercado gigante pela frente. A gente vai crescer muito.