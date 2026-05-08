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Na Gramado Summit, gestor da MagaluCloud, primeira nuvem 100% brasileira, diz que projeta crescer 400% em 2026

Desde o início deste ano, Rodrigo Schiavini comanda a tecnologia que armazena hoje 55% dos dados da Magalu

Gabriela Alves

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