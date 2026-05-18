"Janela do Vinho", workshops gratuitos e 16 vinícolas: o que terá no Caxias In Vino, que ocorre em junho

Os dias frios sempre são um convite para abrir uma boa garrafa de vinho e, se você é um apreciador da bebida, programe-se para curtir a segunda edição do Caxias In Vino. O evento ocorre do dia 4 a 7 de junho, no Quinta São Luiz, das 11h às 23h. A entrada é gratuita.
Além de ser uma celebração ao Dia Estadual do Vinho, comemorado em 7 de junho, a ação tem como foco divulgar os produtos das vinícolas do município.
A novidade deste ano é a Janela do Vinho, tradição em diversos países, e que funciona como uma “degustação às cegas”, onde o consumidor faz a compra da taça sem saber qual o vinho e de qual vinícola receberá.
Também estão confirmadas atrações artísticas, workshops (programação abaixo) e a apresentação dos roteiros turísticos da cidade.
Os formulários para inscrição nos workshops estão disponíveis no instagram @turismo.curtacaxias.
As vinícolas confirmadas:
- Família Boff
- Vinícola Casa Hevian
- Vinícola Casa Motter
- Vinícola Waldemar Milani
- Vinícola Don Giácomo
- Vinícola Rossato
- Lovatel Indústria Vinícola
- Vinícola Petronius
- Vinícola Arbugeri
- Casa Santini Vinícola
- Vinícola Pagliosa
- Vinhos Dom Dionysius
- Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)
- Vinhos Seu Zé (Famiglia Vino)
- Vitivinícola Don Affonso
- Vinícola Quinta Don Bonifácio
Programação
04 de Junho (quinta-feira)
- 11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho
05 de Junho (sexta-feira)
- 11h: Sushi & Wine Experience, com Vinicius Caus e Guilherme Vieira
- 16h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Rodrigo Webber
- 19h: Harmonizando charutos e vinhos, com o cigar sommelier pela IACS, COM Lucas Gregol e Fábio Miranda.
06 de Junho (sábado)
- 13h30: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Lidielle Quadros
- 14h30: Gelato in Vino Esperienza: quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson.
- Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso.
- 16h: Vinho & Inovação: O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani
- 18h30: Entre Vinhos e Tintas, com Dengo Ateliê.
07 de junho (domingo)
- 11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho
- 15h: Do terroir à brasa: o que sustenta um grande encontro entre os vinhos e carnes da Serra Gaúcha, com Caroline Dani e Carlos Simm
- 17h: Clássicas mas não básicas: sobremesas com geleias Forno Velho, harmonizadas com Elisandra Vemeskoski Alves.
- Harmonização com vinhos Arbugeri.