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"Janela do Vinho", workshops gratuitos e 16 vinícolas: o que terá no Caxias In Vino, que ocorre em junho

O evento, de 4 a 7 de junho, busca celebrar o Dia Estadual do Vinho e tem entrada gratuita

Augusto Martins

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