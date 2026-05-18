"Janela do Vinho", workshops gratuitos e 16 vinícolas: o que terá no Caxias In Vino, que ocorre em junho

Evento terá workshops gratuitos e degustação de vinhos. STURDE / Divulgação

Os dias frios sempre são um convite para abrir uma boa garrafa de vinho e, se você é um apreciador da bebida, programe-se para curtir a segunda edição do Caxias In Vino. O evento ocorre do dia 4 a 7 de junho, no Quinta São Luiz, das 11h às 23h. A entrada é gratuita.

Além de ser uma celebração ao Dia Estadual do Vinho, comemorado em 7 de junho, a ação tem como foco divulgar os produtos das vinícolas do município.

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A novidade deste ano é a Janela do Vinho, tradição em diversos países, e que funciona como uma “degustação às cegas”, onde o consumidor faz a compra da taça sem saber qual o vinho e de qual vinícola receberá.

Também estão confirmadas atrações artísticas, workshops (programação abaixo) e a apresentação dos roteiros turísticos da cidade.

Os formulários para inscrição nos workshops estão disponíveis no instagram @turismo.curtacaxias.

As vinícolas confirmadas:

Família Boff

Vinícola Casa Hevian

Vinícola Casa Motter

Vinícola Waldemar Milani

Vinícola Don Giácomo

Vinícola Rossato

Lovatel Indústria Vinícola

Vinícola Petronius

Vinícola Arbugeri

Casa Santini Vinícola

Vinícola Pagliosa

Vinhos Dom Dionysius

Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição)

Vinhos Seu Zé (Famiglia Vino)

Vitivinícola Don Affonso

Vinícola Quinta Don Bonifácio

Programação

04 de Junho (quinta-feira)

11h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Jylson Carvalho

05 de Junho (sexta-feira)

11h: Sushi & Wine Experience, com Vinicius Caus e Guilherme Vieira

com Vinicius Caus e Guilherme Vieira 16h: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Rodrigo Webber

com o sommelier internacional Rodrigo Webber 19h: Harmonizando charutos e vinhos, com o cigar sommelier pela IACS, COM Lucas Gregol e Fábio Miranda.

06 de Junho (sábado)

13h30: Desvendando os Vinhos de Caxias, com o sommelier internacional Lidielle Quadros

com o sommelier internacional Lidielle Quadros 14h30: Gelato in Vino Esperienza: quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson.

quando o mundo dos vinhos encontra o gelato atesanal, com o mestre gelatiere Lucas Bolson. Harmonização com vinhos Lovatel e Don Affonso.

16h: Vinho & Inovação: O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani

O futuro da Hospitalidade no Enoturismo, com Evandro Lovatel, Márcio Sirtoli e Jussânia Dinani 18h30: Entre Vinhos e Tintas, com Dengo Ateliê.

07 de junho (domingo)