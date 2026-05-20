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Inadimplência do Fies em Caxias do Sul é de quase R$ 107 milhões; saiba como renegociar

Novo Desenrola Brasil, lançado no início de maio, trouxe modalidade para estudantes que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil. Descontos podem chegar a até 99%, segundo governo federal

Bruno Tomé

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