Inadimplência do Fies em Caxias do Sul é de quase R$ 107 milhões; saiba como renegociar

Canal digital da Caixa dedicado ao Desenrola Fies. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Dos quase 4,9 mil contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em fase de pagamento em Caxias do Sul, 34,6% estão inadimplentes, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ou seja, cerca de 1,7 mil. O saldo devedor é de quase R$ 107 milhões.

Conforme o FNDE, os dados consideram apenas os contratos inadimplentes. No caso dos contratos em amortização, o saldo devedor total é de mais de R$ 258 milhões.

Os contratos em amortização, inclusive, são a maior parte em Caxias. No total, são quase 5,2 mil financiamentos estudantis adquiridos no município.

No último dia 13 de maio, o governo federal deu início ao Desenrola Fies, voltado aos contratos firmados até 2017. Em todo o país, a estimativa é de beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Os descontos podem chegar até 99% para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Dados do Fies em Caxias

Total de contratos: 5.194

Contratos em fase de amortização: 4.922

Contratos inadimplentes: 1.706

Percentual de inadimplência: 34,6%

Saldo devedor dos contratos em amortização: R$ 258.113.819,00

Saldo devedor dos contratos inadimplentes: R$ 106.838.163,10

Desenrola Fies

Conforme o FNDE, apenas no primeiro dia, o Desenrola Fies renegociou um saldo de R$ 1,34 bilhão em todo o país. Foram mais de 22 mil negociações.

O prazo aberto para as renegociações é até 31 de dezembro. Os estudantes com dívidas devem procurar os canais digitais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

— Podem participar do programa estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano — explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini, após a divulgação do balanço.

Confira abaixo as regras e o funcionamento:

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias

Estudantes com dívidas do Fies vencidas e não pagas há mais de três meses estarão aptos a receber descontos.

estarão aptos a receber descontos. Se o pagamento for à vista na renegociação, o programa oferecerá desconto de até 12% sobre o valor principal da dívida. Multas e juros também não serão cobrados.

sobre o valor principal da dívida. Multas e juros também não serão cobrados. O estudante também poderá optar pelo parcelamento da dívida em até 150 vezes. Nesse caso, o desconto fica apenas sobre os juros e multas, que não serão cobrados.

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes que não estejam no CadÚnico

Estudantes fora do CadÚnico que tiverem dívidas vencidas e não pagas há mais de um ano estarão aptos a receber descontos de até 77% sobre o valor total devido — incluindo juros e multas.

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico

Estudantes do CadÚnico que tiverem dívidas vencidas e não pagas há mais de um ano estarão aptos a receber descontos de até 99% sobre o valor total devido — incluindo juros e multas.

Cenário similar ao de outras dívidas

Doutor em Economia, Mosár Leandro Ness analisa que a inadimplência do Fies tem um cenário similar a outras dívidas que ficam em atraso. No país, o financiamento estudantil também está inserido na categoria de dívidas a longo prazo.

Como explica Ness, a diferença do Fies para outras dívidas é que ela é contraída ao longo da graduação e depois é feito o plano para amortizar.

— Inflação alta, renda congelada, e aí nós temos a entrada de um cenário adverso, principalmente com a elevação da taxa de juros. Isso logrou o êxito de tornar a vida dos brasileiros cada vez mais difícil — observou Ness.

Inadimplência total em Caxias atinge mais de 169 mil

Já conforme dados do Serasa, mais de 169 mil pessoas estão inadimplentes em Caxias do Sul, conforme dados de abril. São cerca de 925 mil dívidas, com o saldo devedor ultrapassando R$ 1,5 bilhão.

Conforme a plataforma, bancos e financeiras seguem representando a maior parcela das dívidas. Além da negociação no Serasa, há modalidades do Desenrola Brasil voltadas para famílias, empresas e agricultores rurais.

Além dos canais dos bancos, governo federal ou Serasa, uma parceria com os Correios foi anunciada para ampliar as alternativas. Assim, os consumidores também podem renegociar dívidas elegíveis no programa nas agências da empresa pública.

— Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital, insegurança ou dificuldade para entender as opções disponíveis. Levar esse atendimento para as agências dos Correios é uma forma de democratizar o acesso às negociações e incentivar a retomada financeira da população — destacou Aline Maciel, diretora da Serasa.

Novo Desenrola Brasil

O público-alvo do Novo Desenrola Brasil é de brasileiros com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. As contas devem estar atrasadas também entre 90 dias e dois anos, contemplando especialmente as dívidas bancárias.

O programa iniciou em 5 de maio e o prazo é de 90 dias para que interessados renegociem as dívidas.

Quais dívidas poderão ser renegociadas?

O novo programa permite negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para renegociar no Desenrola Brasil, a dívida deve ter sido contratada até 31 de janeiro de 2026 e estar atrasada entre 90 dias e dois anos.

Taxas

Conforme o governo federal, os juros da renegociação serão de, no máximo, 1,99%.

Limite

O Novo Desenrola estabeleceu teto de até R$ 15 mil por pessoa como valor máximo da dívida renegociada após os descontos. O teto é por instituição financeira.

O quanto da dívida será abatida?

Com a renegociação, o governo federal estipula que o trabalhador consiga amortizar entre 30% e 90% do valor devido.

Uso do FGTS

Cada trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo do seu FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para amortizar a dívida.

Nesse caso, a Caixa Econômica Federal será responsável por transferir o saldo diretamente ao banco onde há a dívida, sem que ele seja sacado pelo trabalhador. No entanto, a medida está atrelada à proibição de cadastro em sites de apostas por um ano.

Prazo

Desde 5 de maio, os interessados têm 90 dias para renegociarem as dívidas por meio do Desenrola.

A primeira parcela poderá ser paga em até 35 dias após o novo acordo ser fechado. O saldo da dívida deverá ser totalmente quitado em até 48 meses – quatro anos.

Desenrola Empresas

Para microempresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil, as regras são as seguintes:

A carência máxima passa de 12 para 24 meses

O prazo para quitar a dívida subiu de 72 para 96 meses

A tolerância de atrasos para concessão de novos créditos passou de 14 para 90 dias

Aumento do valor total do crédito de 30% do faturamento (com teto de R$ 150 mil) para 50% (com novo teto em R$ 180 mil). É mais crédito barato para a empresa se financiar

Para micro e pequenas empresas, com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, as alterações são diferentes em relação à antiga edição do programa:

Carência de 12 para 24 meses

O prazo máximo da operação subiu de 72 para 96 meses, diluindo o peso do pagamento da dívida no caixa da empresa

A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subiu de 14 para 90 dias

Aumento do valor total do crédito de R$ 250 mil para R$ 500 mil. É mais crédito barato para a empresa se financiar

Desenrola Rural

Amplia o prazo do Desenrola Rural, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e liquidem dívidas antigas. Esses agricultores são sobretudo de baixa renda.